Despagubiri in valoare de 69.000 de lei au fost platite pentru exploatațiile afectate de pesta porcina, in județul Covasna, se arata intr-un raport emis zilele trecute de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Potrivit datelor centralizate de instituție, in județul Covasna au fost afectate 43 de exploatații, iar valoarea totala a […]