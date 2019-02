Despăgubiri după accidentul nuclear de la Fokushima Cele 152 de persoane evacuate dupa accidentul nuclear de la Fokushima din anul 2011 vor primi 419,6 milioane de yeni, aproximativ 3,4 milioane de euro, informaza AFP. Tribunalul districtual din Yokohama a condamnat guvernul nipon si compania Tokyo Electric Power (Tepco), judecatorul apreciind ca accidentul ar fi putut fi evitat daca autoritatile si Tepco ar fi luat masuri fata de pericolul de tsunami. Sentinta este a cincea prin care guvernul Japoniei este considerat partial raspunzator de catastrofa atomica de la Fukushima, cea mai grava dupa cea de la Cernobil, din 1986. Distrugeri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O instanta din Japonia a decis miercuri despagubirea a 152 de persoane evacuate dupa accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011, informeaza AFP. Tribunalul districtual din Yokohama a condamnat guvernul nipon si compania Tokyo Electric Power (Tepco) la plata sumei de 419,6 milioane de yeni (circa 3,4…

- O instanta din Japonia a decis miercuri despagubirea a 152 de persoane evacuate dupa accidentul nuclear de la Fukushima, din 2011, informeaza AFP preluata de Agerpres. Tribunalul districtual din Yokohama a condamnat guvernul nipon si compania Tokyo Electric Power (Tepco) la plata sumei de 419,6…

- Un roman stabilit in provincia Viterbo din Italia va sta șase luni dupa gratii fiindca și-a batut angajatorul. A.H. a fost angajat de un pensionar din localitate pentru a-i face o rampa la garaj. Italianul trebuia sa-i dea romanului 7.500 de euro pentru lucrare, dar nu i-a mai dat niciun cent, a dezvaluit…

- Producatorul auto francez Renault a confirmat joi numirea lui Jean-Dominique Senard in functia de presedinte si a lui Thierry Bollore in functia de director general, transmite Reuters. "În plus, Consiliul de Administraţie al Renault vrea să supervizeze în mod activ funcţionarea…

- Numarul de vizitatori în zona de excludere din jurul centralei nucleare de la Cernobîl, unde în 1986 a avut loc cel mai mare dezastru nuclear din istorie, a înregistrat o crestere rapida în ultimii ani, a declarat marti

- O instanța americana a decis ca mostenitorii cantaretului Marvin Gaye, decedat in 1984, trebuie sa primeasca despagubiri de 5 milioane de dolari de la Robin Thicke si Pharrell Williams, acuzati ca au plagiat o piesa a legendei casei Motown atunci cand au inregistrat piesa "Blurred Lined", conform…

- Potrivit surselor, reuniunea ar urma sa inceapa in cursul dupa-amiezii la sediul Nissan de la Yokohama, la periferia capitalei Japoniei si ar urma sa dureze aproximativ doua ore. In spatele usilor inchise, sase barbati si o femeie vor decide soarta presedintelui consiliului de administratie al aliantei…

- Consiliul de administratie al constructorului auto japonez Nissan Motor Co se reuneste joi pentru a decide daca il demite pe presedintele Carlos Ghosn, care in prezent este arestat la Tokyo fiind banuit de incalcarea legislatiei financiare, o decizie pana acum inimaginabila pentru omul care a salvat…