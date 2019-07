Stiri pe aceeasi tema

- Curs valutar euro 19 iunie 2019 la casele de schimb. Afla din articolul a1.ro, care este cursul euro la casele de schimb din Romania, la vanzare și la cumparare. Unde gasești azi, un curs valutar avantajos

- Hunedoreanul in varsta de 41 de ani, acuzat ca, pe 25 februarie, ar fi jefuit o casa de schimb valutar din Bumbești-Jiu, va ramane in arest in timpul procesului de la Judecatoria Targu-Jiu. Decizia a fost luata marți, de magistratul de caz, care a verificat masurile preventive. „Constata…

- Curs valutar euro 30 mai 2019 la casele de schimb. Afla din articolul a1.ro, care este cursul euro la casele de schimb din Romania, la vanzare și la cumparare. Unde gasești azi, un curs valutar avantajos

- Barbatul de 41 de ani, din Petroșani, acuzat ca, pe 25 februarie, ar fi jefuit o casa de schimb valutar din Bumbești-Jiu, a fost trimis in judecata de procurori. Luni, Judecatoria Targu-Jiu a verificat masurile preventive și a decis ca inculpatul sa ramana in arest in timpul procesului.…

- Un jaf a avut loc, joi, la o casa de schimb valutar aflata in centrul municipiului Timisoara. Un barbat a amenintat-o pe casiera cu un cutit si astfel a sustras 20.000 de euro potrivit news.roPotrivit politistilor, jaful a avut loc joi dupa amiaza, in jurul orei 17.00, pe strada Craiului,…

- Daniel Bostanaru, barbatul de 41 de ani, din Petroșani, acuzat ca, pe 25 februarie, ar fi jefuit o casa de schimb valutar din Bumbești-Jiu, va mai sta inca o luna in arest. Masura a fost prelungita, pana pe 1 iunie, la cererea procurorilor. Hunedoreanul a fost arestat preventiv pe 4 aprilie.…

- Dupa ce și-a rezervat dreptul la tacere in timpul audierilor de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, Daniel Bostanaru, barbatul de 41 de ani, din Petroșani, acuzat ca, pe 25 februarie, ar fi jefuit o casa de schimb valutar din Bumbești-Jiu, a anunțat ca vrea sa mearga in fața judecatorilor,…

- Sfaturi pentru prevenirea efractiilor In perioada 1 ianuarie – 31 martie a.c, in vederea prevenirii și combaterii unor evenimente negative pe linia unitaților economice care trebuie sa respecte cerințe minimale de securitate, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea au efectuat…