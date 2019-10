Stiri pe aceeasi tema

- Ideea ministrului controversat al Agriculturii, Petre Daea, de a deschide magazine de stat care sa vanda produse agricole romanesti, la preturi care sa concureze marile retele comerciale se concretizeaza astazi prin deschiderea primei astfel de unitate comerciala, la Sibiu. Seful Casei de Comert Agroalimentar…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca rectificarea bugetara va fi aprobata vineri, cand Guvernul se va intruni in sedinta, scrie Agerpres. "Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate…

- • La Ceptura – „recolta” este de… zero tone/hectar! Nicoleta Dumitrescu Ingrijorarea detinatorilor de vita de vie din Prahova legata de faptul ca productia de struguri si cea de vin din acest an vor avea de suferit din cauza grindinei care a cazut in primavara, la sfarsitul lunii aprilie, a fost confirmata…

- Deputatul Mihai Weber a discutat cu premierul Viorica Dancila pentru organizarea unei ședințe de guvern la Gorj. Evenimentul ar putea avea loc inaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie. Liderul PSD Gorj spune ca, in saptamana viitoare, este așteptat la Gorj ministrul Agriculturii.…

- Dupa doar cateva zile liniștite, fenomenele meteo extreme fac din nou ravagii in Romania. In aceasta dimineața, 11 județe și Capitala Romaniei au ieșit de sub cod galben de ploi, vijelii și grindina.

- Comitetul Executiv al PSD va decide luni cine pleaca din Guvern, la prima runda de remaniere promisa de Viorica Dancila. Premierul i-a invitat duminica pe toți miniștri și pe o parte a membrilor CEX la un picnic intr-o padure din Teleorman, unde ministrul Agriculturii, Petre Daea, aflat și el pe lista…

- Comisarul European pentru sanatate si siguranta alimentara, Vytenis Andriukaitis, i-a cerut ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa opreasca exportul a 70.000 de ovine catre o serie de state arabe, invocand bunastrarea animalelor. 70.000 de oi urmeaza sa fie incarcate pe nava Al Shuwaikh, detinuta…