Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul hitului interpretat de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube. ‘Despacito’ este cel mai vizualizat clip de pe YouTube, avand 1,9 miliarde de vizualizari in plus fata de orice alt video de pe aceasta platforma. In clasament…

- Videoclipul piesei "Despacito", interpretata de Luis Fonsi și Daddy Yankee, a stabilit un nou record pe YouTube, dupa ce a trecut de pragul de 6 miliarde de vizualizari, fiind in prezent cel mai vizionat clip din istoria platformei video online, potrivit Le Figaro.Piesa reggaeton "Despacito"…

- Melodia „Despacito”, cantata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a stabilit un nou record pe YouTube, devenind primul videoclip din istoria YouTube care este vizionat de 6 miliarde de ori, scrie Billboard. Potrivit platformei de streaming, videoclipul original a adunat cu 1,9 miliarde mai multe vizualizari…

- Melodia „Despacito”, cantata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a stabilit un nou record pe YouTube, devenind primul videoclip din istoria YouTube care este vizionat de 6 miliarde de ori, scrie Billboard.

- Melodia "Despacito", cantata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a stabilit un nou record pe YouTube, devenind primul videoclip din istoria YouTube care este vizionat de 6 miliarde de ori, scrie Billboard, potrivit news.ro.Potrivit platformei de streaming, videoclipul original a adunat 1,9 miliarde…

- Videoclipul piesei „Despacito“, interpretate de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari, relateaza marti EFE, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat publicat vineri, „Despacito“ este cel ...

- Videoclipul piesei 'Despacito', interpretate de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari, relateaza marti EFE. Potrivit unui comunicat publicat vineri, 'Despacito' este cel mai…

- Videoclipul piesei 'Despacito', interpretate de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari, relateaza...