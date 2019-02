Stiri pe aceeasi tema

- Videoclipul piesei 'Despacito', interpretate de cantaretii portoricani Luis Fonsi si Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungand la 6 miliarde de vizualizari, relateaza...

- Este piesa inceputului de an, hitul lui 2019 care face ravagii in toata lumea. Inca din primele ore de la lansare, videoclipul urcat pe YouTube a reușit sa stranga milioane de vizualizari. Este vorba de cea mai noua melodie semnata Luis Fonsi.

- Inna a lansat o noua piesa de pe albumul "YO", aceasta purtand titlul "Sin Ti". Piesa a fost compusa de Inna și produsa de David Ciente, alaturi de care cunoscuta artista a mai lucrat in trecut pentru piesele "Gimme Gimme", "Ruleta" și "Nirvana". Conform unui comunicat, "Sin Ti" este o piesa sincera…

- Confruntarea revanșa dintre Catalin Moroșanu și Freddy Kemayo din ediția inaugurala a Dynamite Fighting Show a strans cele mai multe vizualizari pe YouTube in 2018. Conform statisticilor, duelul caștigat la decizie de Moroșanu a adunat 858.000 de vizualizari. De altfel, meciul de la București a avut…

- Ed Sheeran incepe 2019 bine! Videoclipul lansat de Ed Sheeran in urma cu doi ani pentru piesa ”Shape Of You” a trecut de patru miliarde de vizualizari pe YouTube. Doar in primele zile din acest an a mai adaugat vreo patru milioane de vizualizari pentru ”Shape Of You” , astfel incat Ed Sheeran se poate...…

- Videoclipul “Djadja” are peste 250 milioane de vizualizari pe YouTube (cele mai multe vizualizari din 2018 ale unui artist francez). De asemenea, videoclipul “Copines” a strans peste 100 milioane de vizualizari. OFICIAL, ESTE CEA MAI ASCULTATA ARTISTA DIN FRANTA PE SPOTIFY SI DEEZER IN 2018! Albumul…

- Serghei Polunin, numit "baiatul rau al baletului", a starnit controverse cu o serie de mesaje publicate pe Instagram despre relatia dintre Rusia si Ucraina. Faimosul artist ucrainean, care a socat lumea dansului in 2012 cand a parasit Royal Ballet la varsta de 21 de ani - la doar doi ani…

- Videoclipul piesei "Te Bote", interpretata de Nicky Jam, Bad Bunny și Ozuna, un remix al cantecului lansat in 2017 de Casper Magico, Nio Garcia și Darell, s-a situat pe primul loc in Topul 10 al celor mai vizualizate clipuri muzicale pe Youtube in 2018, cu 1,40 de miliarde de vizualizari, scrie Mediafax.Anul…