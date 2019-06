Jony Ive, designerul iMac si iPhone, va parasi Apple in acest an pentru a-si infiinta o firma proprie, LoveFrom, care va numara totusi Apple printre clientii sai principali, a anuntat joi compania, citata de AFP si BBC.



"Jony este o figura singulara in lumea designului, iar rolul sau in renasterea Apple este gigantic, de la revolutionarul iMac in 1998 la iPhone in 2007 sau la noul sediu al grupului din California", a declarat Tim Cook, CEO-ul Apple, despre britanicul in varsta de 52 de ani, care in urma cu cativa ani a fost innobilat de catre regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

…