- Gigi Becali (60 de ani) s-a hotarat. Raul Rusescu (30 de ani) e primul fotbalist care pleaca de la FCSB in iarna, dupa ce randamentul atacantului, cu care formatia ros-albastra a facut performante in Europa anii trecuti, nu l-a multumit in cele cateva luni de la revenirea in Romania. Sosit…

- Grupul de Actiune Locala Timisul de Centru organizeaza la finalul acestei saptamani, in comuna Giulvaz, cea de-a doua editie a Festivalului Local GAL Timisul de Centru. Actiunea de duminica, 21 octombrie, va debuta cu o conferinta legata de oportunitatile de finantare a formelor asociative si crearea…

- Nemții de la Daimler vor sa conteste supremația Didi Chuxing (echivalentul Uber in China) pe cea mai mare piața auto din lume, prin oferirea unor servicii variate de mobilitate alaturi de grupul Geely. Surse citate de Bloomberg susțin ca Daimler și Geely poarta discuții pentru inființarea unui joint…

- Grupul austriac OMV, care este prezent in Romania prin OMV Petrom, a semnat un acord prin care cumpara o participatie de aproape 25% dintr-un proiect al Gazprom din Siberia si renunta la un schimb de active, din cauza opozitiei Guvernului norvegian.

- Se fac și desfac liste cu miniștrii care ar trebui inlocuiți, din echipa condusa de Viorica Dancila. Imediat dupa referendum ar urma sa se faca schimbarile, anunța liderul PSD, proaspat reconfirmat in funcție. Liviu Dragnea a hotarat sa formeze un grup de lucru, care insa...

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anuntat vineri ca si-a dat demisia din grupul socialistilor din Parlamentul European. "Stiu foarte bine situatia din grupul socialistilor pana ieri (joi - n.r.), de azi (vineri - n.r.) incepand voi sti mai putin ca mi-am dat demisia din grupul socialistilor…

- Razvan Ciobanu a putut rasufla ușurat astazi, dupa ce a primit o veste importanta din partea instanței. Designerul a fost achitat și a scapat de acuzațiile care i-ar distrus cariera, dupa cum chiar el declara in urma cu ceva timp.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a scris, miercuri, pe Facebook, ca premierul Viorica Dancila a spus in dezbaterea din grupul socialist din PE ca la protestele din 10 august „jandarmerita a fost batuta cu bestialitate de protestanti”.