- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Sibiu, ca are emotii cu privire la ziua de joi cand va fi votata in Parlament motiunea de cenzura, insa a mentionat si ca are incredere in toti...

- Danut Bica, deputat PNL: Parlamentarii argeseni au motive suplimentare pentru a vota in favoarea motiunii de cenzura. Deputatul PNL de Arges Danut Bica, initiator al motiunii de cenzura, considera ca Guvernul condus de doamna Viorica Dancila, fara nicio indoiala cel mai slab din ultimii 30 de ani, a…

- Parlamentarii de buna-credinta sa vina sambata in Parlament pentru a pune capat acestei "perioade de incertitudini", a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, adaugand ca atitudinea Opozitiei pe tema motiunii de cenzura este "jignitoare" pentru romani. "In Parlamentul Romaniei,…

- "Nu ascund faptul ca sunt niste presiuni uriase in momentul de fata. Practic, in permanenta suna telefonul din partea celor de la PSD, de la nivelul cel mai inalt din PSD, pe semnatari ai motiunii, pentru a-i face sa se razgandeasca, pentru a incerca sa-i momeasca cu oferte de ultim moment, care…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Deputatul USR Stelian Ion a anunțat, luni, ca USR va chema toți liderii de grupuri parlamentare, marți, la o discuție referitoare la urgentarea depunerii moțiunii de cenzura. Acesta a mai spus ca intalnirea are scopul de a afla intențiile ALDE și Pro Romania in privința susținerii moțiunii."Am…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat faptul ca liberalii au pregatit un draft al moțiunii de cenzura și s-a stabilit un calendar de negociere, de doua saptamani, cu toți liderii formațiunilor politice din Parlament, cu excepția PSD. Orban a precizat ca se va discuta pe marginea textului moțiunii…

- Liderii grupurilor parlamentare nu au reusit luni sa ajunga la un acord privind data.Liga, formatiunea vicepremierului Matteo Salvini, a cerut saptamana trecuta alegeri anticipate, din cauza neintelegerilor continue cu Miscarea 5 Stele, partenera in coalitia guvernamentala.Politicienii…