Desi "tie nu ti se poate intampla", riscurile care iti ameninta locuinta te pot lua pe nepregatite. Ce nu stiai despre asigurarea facultativa de locuinta

Stiri pe aceeasi tema

- Georgeta, mama Luizei Melencu, fata ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a dat detalii, la Romania TV, din ziua dispariției tinerei. Femeia a povestit cum a vorbit, ora de ora, cu fata ei, pana in moentul in care a luat "ocazia"."Pe 14 august se fac 4 luni de cand a disparut și n-am primit nici…

- DIICOT nu a expertizat mașina barbatului care l-a plimbat pe Gheorghe Dinca prin oraș sa iși ia propria mașina lasata in parcarea unui hotel dupa rapirea Alexandrei.Citește și: Jos PALARIA! Polițiștii din București au SALVAT o fata in situația Alexandrei in doar cateva ore Barbatul…

- ”Am convingerea ca prezidențiabilul va fi doamna Viorica Dancila. Pentru ca din poziția de președinte al partidului a spus textual ca daca partidul i-o cere va accepta. Un președinte de partid daca vrea face in așa fel incat partidul sa-i ceara, iar daca nu vrea face in așa fel incat partidul sa…

- "Inflatie galopanta nu va fi in Romania, pentru ca suntem si noi aici. Aceasta declaratie este mai mult decat un angajament, este o subliniere ca tara are banca centrala. Dar, intr-un mediu tumultuos, discutiile pot sa alunece in directia aceasta. Dar, inca o data, Banca Centrala isi face datoria…

- Amalia Nastase și soțul ei planuiesc o vacanța departe de Romania, unde vor merge și fetele pe care Amalia le are cu Ilie Nastase. Aceasta se ințelege foarte bine cu fiicele ei, Alessia și Emma. Așa ca, dupa ce se vor intoarce din tabere, cele doua vor pleca in vacanța impreuna cu mama lor, soțul acesteia…

- Dani Oțil și Mihaela Radulescu au format unul dintre cele mai controversate cupluri din Romania. Chiar daca intre cei doi sentimentele de iubire au disparut, relația dintre ei este in continuare buna.

- Ce inseamna, mai precis, sa iti asiguri locuinta la "adevarata sa valoare", "corect" sau "integral"? Inainte de raspunde la aceasta intrebare, trebuie sa luam in calcul faptul ca in Romania, peste 80% din totalul...

- Papa Francisc este asteptat cu mare bucurie de toti crestinii din Romania. Suveranul Pontif va ajunge astazi, 31 mai, in tara noastra si va sta pana pe 2 mai, cand va incheia vizita la Blaj. Papa Francisc este unul dintre cei mai apreciati Suverani datorita felului in care stie sa se apropie de credinciosi.