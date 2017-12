Desi se urasc de moarte, Trump si Tillerson sunt de acord ca Rusia este o amenintare. Vesti bune pentru Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, aflat într-o vizita în SUA, s-a întâlnit cu mai mulți senatori și congresmeni americani. Potrivit unui comunicat al PDM, discutiile s-au axat pe subiecte de interes international, cu accent pe situatia din Republica…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, isi va anunta miercuri asteptata decizie asupra recunoasterii, sau nu, a Ierusalimului drept capitala a Israelului si a eventualei mutari acolo a ambasadei americane, transmite EFE preluat de agerpres, care o citeaza pe purtatoarea de cuvant a Casei Albe.…

- Recunoasterea vinovatiei de catre Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, ”implica pe oricine altcineva in afara de domnul Flynn”, a declarat vineri un avocat al Casei Albe, relateaza The Associated Press.Avocatul Ty Cobb subliniaza totodata ca Flynn…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, a reafirmat marți angajamentul Statelor Unite de a face face fața "agresiunilor" Rusiei împotriva vecinilor sai din Europa, informeaza AFP citata de Agerpres. Pe de alta parte însa, Tillerson le-a cerut statelor europene sa…

- Uciderea, joi, a cinci soldati ucraineni in confruntari cu rebelii separatisti prorusi 'este o noua ilustrare a consecintelor tragice ale agresiunii ruse in Ucraina', si-a exprimat vineri regretul presedintele Consiliului European, Donald Tusk, informeaza AFP.'Uniunea Europeana condamna agresiunea…

- Echipa de avocati ai presedintelui SUA Donald Trump a fost anuntata de avocatii lui Michael Flynn, fostul conslier al liderului de la Casa Alba, ca nu mai pot discuta despre ancheta cu privire la amestecul Rusiei in alegerile din Statele Unite. Cotidianul The New York Times (NYT) transmite ca asta arata…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei au discutat mai bine de o ora la telefon despre Siria, Ucraina si Coreea de Nord. Convorbirea telefonica are loc insa inaintea unui important summit pe care Vladimir Putin il gazduiește la Soci.

- Presedintele ceh Milos Zeman, care candideaza la un nou mandat in ianuarie, a indemnat marti ”sa se termine” cu sanctiunile economice europene impuse Rusiei in urma crizei ucrainene si cu cele impuse ca riposta de Moscova, relateaza AFP. ”Nu m-am resemnat cu sanctiunile (...). Este mult timp de cand…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre crizele din Siria, Iran, Coreea de Nord si Ucraina, anunta Casa Alba, potrivit site-ului agentiei Associated Press.

- Vladmir Putin a ordonat, luni, echiparea armatei și a flotei țarii sale cu armele „cele mai moderne” în scopul întaririi capacitații acestora. „Armata noastra si flota noastra trebuie sa aiba armele cele mai moderne", a declarat Putin, într-o reuniune…

- Gazoductul Nord Stream 2, un proiect fabricat in Rusia cu sustinere la varful politicii din Germania si finantat de marile companii energetice ale Batranul Continent, divide profund Uniunea Europeana. Aceasta mega-afacere poate da peste cap pietele energetice si sa genereze niste tensiuni teribile.…

- Comisia Europeana propune o extindere a regulilor privind piata interna a energiei din Uniunea Europeana pentru a acoperi si conductele de gaz offshore, cum este cazul gazoductului Nord Stream 2, care va lega Rusia de Germania pe sub Marea Baltica si pe care executivul comunitar il considera o subminare…

- Intalnirea a avut loc in urma cereri formulate miercuri de politicianul ucranean Viktor Medvedciuk, unul dintre reprezentantii Kievului la negocierile cu rebelii si totodata un apropiat al presedintelui rus. Medvedciuk i-a cerut lui Putin sa intervina pe langa liderii separatisti cu scopul de a face…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decât un partener în construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcând ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate în septembrie…

- Președintele american Donald Trump considera ca amenințarea nucleara din partea Coreei de Nord este mai importanta decat presupusele ingerințe ale Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, a declarat duminica un consilier al Casei Albe. Marc Short, director pentru afaceri legislative in…

- Doi fosti sefi ai serviciilor de informatii din SUA spun ca presedintele Donald Trump supune America unui risc de securitate, prin refuzul sau de a admite implicarea Rusiei in alegerile de anul trecut. Liderul de la Casa Alba a provocat un val de critici dupa ce a spus ca il crede pe Vladimir Putin…

- Fostul director al CIA, John Brennan, ca președintele rus Vladimir Putin l-ar fi lingușit pe Donald Trump în timpul conversației sale cu liderul american, influențându-l astfel sa faca declarațiile împaciuitoare. Potrivit lui Brennan, din anumite motive, Trump ar fi „putut…

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmintirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza Reuters si AFP.In cadrul unei conferinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin afirma ca acuzatiile privind legaturile lui Paul Manafort, seful fostei echipei de campanie electorala a lui Donald Trump, cu Moscova sunt inventate de oponentii presedintelui american ca o arma impotriva lui Trump, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au fost observati dand mana, vineri, in cadrul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), dupa ce fusese creata confuzia ca cei doi lideri nu se vor intalni, relateaza cotidianul Telegraph.…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Dupa un weekend in care Casa Alba nu a facut niciun comentariu referitor la informatia ca urmeaza a fi facute primele arestari solicitate de catre Robert Mueller, seful echipei de ancheta care cerceteaza implicarea reprezentantilor Rusiei in alegerile din SUA, luni, Paul Manafort impreuna cu asociatul…

- Presedintele Frank-Walter Steinmeier va deveni primul sef de stat german in sapte ani care viziteaza, miercuri, Rusia, cand urmeaza sa poarte discutii cu presedintele rus Vladimir Putin si se va intalni separat cu activisti pentru drepturile omului, informeaza dpa, scrie agerpres.ro. Tensiunile…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca închiderea frontierei dintre Rusia și Donbas ar duce la macel. Declarația a fost facuta de Putin în timpul unui discurs la clubul de discuții „Valdai” de la Soci, raporteaza RIA Novosti. Potrivit șefului Kremlinului, închiderea…

- "Suntem cu totii putin cam frustrati de stadiul negocierilor cu Marea Britanie; speram ca putem trece la urmatoarea etapa a negocierilor in decembrie", a declarat Juha Sipila la sosirea la summitul Consiliului European. La randul sau, Christian Kern a catalogat negocierile cu Londra drept…

- Submarinul USS Michigan (SSGN-727) a ajuns in portul Busan, aflat in sudul tarii, ca parte a unei actiuni programate in mod regulat in Pacificul de Vest, potrivit autoritatilor americane. Totusi, este primul submarin nuclear care ajunge in Coreea de Sud in ultimele sase luni. Echipat cu…

- "As descrie discutiile ca pe niste apeluri de ascultare, apeluri de consultare si conversatii despre desfasurarea generala a planului ... pe care presedintele il va anunta maine", a precizat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert. Tillerson a vorbit miercuri…

- Republica Moldova reprezinta un coridor sanitar, atat pentru Rusia, cat și pentru Uniunea Europeana, a apreciat Traian Basescu in timpul unei intalniri cu jurnaliști de limba rusa desfașurata joi la Chișinau, informeaza portalul moldnova.eu. 'Rusia reacționeaza pentru a pastra acest…

- Sancțiunile impuse Rusiei de catre Uniunea Europeana sint ineficiente, iar acordul de la Minsk pentru incetarea luptelor in estul Ucrainei nu da rezultate, a afirmat joi miliardarul ceh Andrej Babis, care foarte probabil va deveni prim-ministrul Republicii Cehe, informeaza Reuters. Uniunea Europeana…

- Președintele rus Vladimir Putin considera UE drept partener economic cheie al Rusiei, în ciuda înjumatațirii comertului dupa invazia rusa din Ucraina. De asemenea, Putin a facut din nou apel la crearea „spațiului economic și uman comun” de la Atlantic la Pacific. …

- Cea mai mare companie petroliera rusa de stat, Rosneft, a anunțat ca fostul cancelar german Gerhard Schroeder va intra in Consiliul sau de Administratie, relateaza DPA, preluata de News.ro. Presa rusă scrie că Schroeder ar putea să fie numit preşedintele CA. Rosneft este…

- Vicepreședintele Parlamentului European Victor Boștinaru, membru al grupului „Alianța Progresista a Socialiștilor și Democraților”, afirma ca UE trebuie sa susțina guvernarea din Moldova și susține ideea introducerii cursului european în Constituția țarii. „Daca…