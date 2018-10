Desi Putin vrea sa renunte la dolar, seful bancii de stat nu e de acord: Este imposibil!

Rusia ar putea extinde utilizarea rublei in tranzactiile internationale, dar este putin probabil sa interzica dolarul SUA, a afirmat, la New Delhi, Andrei Kostin, directorul general al bancii rusesti de stat VTB, transmite Reuters.



"O utilizare mai extinsa a rublei ar majora afacerile bancilor rusesti si ar imbunatati competitivitatea. Este imposibil sa abandonam dolarul, este o utopie, nimeni nu va interzice dolarii in Rusia si nu-i va restrictiona", le-a declarat jurnalistilor seful celei de-al doilea grup bancar rusesc.



Acesta a adaugat ca in urma cu cinci ani cota rublei…