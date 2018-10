Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- Betty Stoian a devenit cea mai tanara mamica din showbiz și este in culmea fericirii! Și nu doar ea ci intreaga familie, in frunte cu Roxana Dobre care a facut și primele declarații dupa ce fiica lui Florin Salam a nascut. Prima zi din luna octombrie a fost una extrem de speciala pentru familia lui…

- Betty Stoian mai are foarte putin timp pana cand va naste si ca orice gravida are pofte. Fiica lui Florin Salam nu s-a ingrasat foarte mult in timpul sarcinii si, tocmai de aceea, profita sa manance absolut tot ce ii pofteste inima.(CITEȘTE ȘI: CANCAN.RO A PATRUNS IN CULISELE MEGA-EVENIMENTULUI REGAL.…

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara. Sportiva a nascut, in urma cu o saptamana, o fetița sanatoasa, care a primit nota maxima din partea medicilor. Anunțul a fost facut de Roxana Ciuhulescu, pe contrul personal de socializare, care este buna prietena cu celebra inotatoare. „Bucurie mare…

- In urma cu cateva saptamani, Roxana Dobre a adus pe lume primul ei baiat pe care il are cu Florin Salam. Iar acum s-a aflat și motivul pentru care artistul nu-și recunoaște copilul. (Console si accesorii gaming) Roxana Dobre a adus pe lume, in urma cu cateva saptamani, un baieșel, al treilea copil pe…

- Adriana Iliescu (80 de ani) i-a interzis fiicei sale adolescenta sa mearga cu metroul. Eliza (14 ani) circula doar cu mijloacele de transport de suprafața. Motivul este unul de-a dreptul incredibil. Fosta profesoara de Limba și Literatura Romana crede ca metroul nu este o invenție buna și ca deranjeaza…

- La doua zile dupa ce Roxana Dobre i-a daruit un baiat lui Florin Salam, Betty a facut prima declarație despre cel mai mic membru al familiei sale numeroase. Deși marturisirea ei a fost scurta, fata cea mare a celebrului manelist a transmis care este, de fapt, relația ei cu “mama vitrega”. Citește și:…