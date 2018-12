Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi (37 de ani) il felicita pe Gigi Becali pentru ca nu l-a schimbat pe Nicolae Dica (38 de ani), deși Laurențiu Reghecampf (43 de ani) e liber de contract dupa desparțirea de Al Wahda. "Ma bucur ca, pana la urma, si-a dat seama ca are un antrenor foarte bun. Daca se indoia, acum si-a dat seama…

- Antrenroul FCSB, Nicolae Dica, a declarat, duminica, dupa victoria de la Iasi, ca este multumit de cum a reactionat echipa sa, dupa ce a fost condusa cu 1-0."Stiam ca vom avea un meci dificil, mereu am avut meciuri grele la Iasi. Am vazut ca cei de la Iasi nu au mai avut acel joc pe care l-au…

- Ilie Dumitrescu, fost antrenor la FCSB, a vorbit despre situația actuala de la echipa roș-albastra și a spus ca Nicolae Dica are o problema in alcatuirea primul "11". Dumitrescu a spus ca mijlocașul Olimpiu Moruțan trebuie sa fie titular, in spatele varfului, și ca Dica trebuie sa aleaga doi titulari…

- La doua luni de la plecarea de la FCSB, Denis Alibec (27 de ani) nu a uitat modul in care a fost tratat de Gigi Becali si Nicolae Dica. Iar varful Astrei a dezvaluit o problema grava cu care s-a confruntat si de care oamenii din conducerea vicecampioanei nu au tinut cont.

- Gigi Becali, patronul FCSB, le-a transmis un mesaj categoric elevilor lui Nicolae Dica și in special lui Dennis Man și Florin Tanase, doi dintre jucatorii de viitor ai echipei. "Am spus fiecarui jucator in parte ce concurența are. Avem acum cate 2-3 fotbaliști pe post și nimeni nu este titular! Ei trebuie…

- Nicolae Dica (38 de ani), antrenor pe care mai multe voci din fotbalul romanesc l-au acuzat ca este doar executantul ordinelor lui Gigi Becali (60 de ani), a facut, joi seara, dezvaluiri despre relatia patron-A1 de la FCSB. A admis ca discuta cu finantatorul echipei despre echipa de...

- Anamaria Prodan crede intr-o revenire a lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, chiar daca nu curand, pentru ca soțul impresarei se simte foarte bine la Al Wahda. Il vede insa pe Nicolae Dica colaborand cu Edward Iordanescu, cel despre care s-a spus in mai multe randuri ca ar putea ajunge la FCSB. "Reghecampf…

- Albanezul Kamer Qaka n-a rezistat decat doua luni la FCSB și s-a intors la Poli Iași in schimbul a 200.000 de euro, deși roș-albaștrii au platit in luna iulie pentru a-l transfera 375.000 de euro. Mijlocașul in varsta de 23 de ani are doar cuvinte de lauda la adresa foștilor colegi și a lui Nicolae…