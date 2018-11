Desi fara sapte jucatori de baza, FC Viitorul a invins Ludogorets Razgrad, campioana ultimilor sapte ani din Bulgaria! (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul va disputa un joc de verificare la mijocul acestei saptamani. Formatia constanteana va intalni joi, 15 noiembrie, de la ora 13.00, pe Ludogorets Razgrad.Partida va avea loc pe terenul campioanei Bulgariei.Pentru acest meci, conducerea tehnica a echipei constantene nu va avea la dispozitie…

- FC Viitorul si Concordia Chiajna au incheiat la egalitate, 0 0, meciul din aceasta seara, jucat la Ovidiu, in etapa a 15 a a Ligii 1.Echipa gazda a dominat clar partida, a avut si ocazii, insa nu a reusit sa l invinga pe portarul advers.FC Viitorul manager tehnic, Gica Hagi a jucat cu: V. Cojocaru Boboc,…

- Poli: Rusu – Rus, Mihalache, Frasinescu, Sin – Qaka, Cioinac ("68 – N"Dongala) – Sanoh ("91 – Badic), Petre, Zaharia ("55 – Platini) – Enoh ("55 – Cristea). Antrenor: Flavius Stoican. Viitorul: Buzbuchi – Mladen ("96 – Houiri), Luchin ("68 – Dima), Ghita, De Nooijer – Ciobanu, Iacob ("81 – Casap), Achim…

- Luni au debutat, in Sala Sporturilor din Cumpana, fazele judetene ale Memorialelor Gheorghe Ola jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2009 si Gheorghe Ene jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2010 . Castigatoarele celor doua categorii de varsta vor deveni campioanele Judetului Constanta si se vor califica la…

- FC Viitorul a realizat in aceasta seara o victorie importanta in Liga 1, impunandu se cu 2 1 pe terenul echipei FC Botosani, in etapa a 13 a a campionatului, ultima din turul sezonului regulat.Golurile au fot marcate de Vodut 67 si Ianis Hagi 86 ndash; din penalty, respectiv Trujic 90 4 .FC Viitorul…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a realizat un rezultat important in etapa a saptea a Ligii 1, invingand cu 2 1 in deplasare campioana en titre, CFR Cluj. Condusa cu 1 0 din minutul 55, dupa golul lui Tucudean, echipa oaspete a dat lovitura pe final, marcand in minutele 86 prin…

- La inceputul meciurilor preliminare, CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova si Viitorul au fost inscrise in lupta pentru grupele Champions League, respectiv Europa League, dar toate cele patru au fost eliminate rand pe rand. Ultimele doua echipe ramase, campioana si vicecampioana Romaniei, au incheiat…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, a castigat cu 2 0 partida din aceasta seara, de pe teren propriu, cu Gaz Metan Medias, din etapa a cincea a Ligii 1.Golurile gazdelor au fost marcate de Dragus 28 si Ciobanu 85 .Reusita lui Dragus, jucator de 19 ani, aflat in mare forma in aceasta…