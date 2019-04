Desi era dat in urmarire nationala, se plimba linistit cu tractorul!

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 aprilie 2019, in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Cugir, in timp ce actionau pe strada Principala, din localitatea Vinerea, au oprit pentru control un tractor, condus de un barbat, de 42 de ani, din Piatra Neamt, judetul Neamt, care avea permisul de conducere…

- „Ghinion” pentru un barbat din Piatra Neamt, care avea mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru furt. Dat in urmarire nationala, a fost prins de politistii din Cugir, din intamplare, la un control in trafic. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 19.30, politistii din cadrul Politiei…

- Ieri, 14 martie 2019, in jurul orei 13.00, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes l-au identificat pe un barbat de 65 de ani, din Petresti, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, care era urmarit la nivel national intrucat se sustragea executarii…

- Ieri, 31 ianuarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Campeni, impreuna cu politistii Sectiei 9 Politie Rurala Campeni, l-au identificat si retinut pe un tanar de 22 de ani, din comuna Sohodol, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a…

- Ieri, 22 ianuarie 2019, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut pe un barbat de 42 de ani, din comuna Vintu de Jos, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Alba Iulia, la executarea unei pedepse privative…

