- Dupa o raita prin oraș, la magazine și la piața, in incercarea de a gasi produsele necesare intr-o gospodarie, ne dam seama ca, incet și sigur, ”made in Romania” e pe cale de dispariție. Cumparam roșii romanești din Turcia, castraveți romanești din Italia, mere romanești din Ungaria și multe alte produse…

- Companiile care extrag titei din Romania vor plati la bugetul de stat redevente in functie de cotatia barilului Brent de pe Bursa din Londra, potrivit unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), publicat vineri in...

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeana a publicat marti previziunile economice de…

- In ultimele luni, mai multe asociatii ale taximetristilor au protestat impotriva noului cadru de reglementare din domeniul transportului de persoane in regim de taxi, in contextul in care au acuzat patformele de ridesharing precum Clever si Uber ca ar functiona ilegal. Chiritoiu a subliniat,…

- China Brand Fair este organizat de cinci ani la Budapesta de catre Central European Cooperation Zone (CECZ), o organizație sprijinita de Guvernul chinez, care are ca scop inlesnirea parteneriatelor intre firmele chinezești și companiile din Europa Centrala și de Est. „Organizam China Brand…

- „Vreau sa va fac o marturisire: probabil ca foarte puțini dintre dumneavoastra știu ca, inainte de a fi jurnalist, am fost, un pic, inginer. Și nu orice fel de inginer, ci constructor de cai ferate, drumuri și poduri. Daca viața ar fi curs altfel, in acești 30 de ani m-aș fi uitat cu tristețe la…

- Institutul pentru Cercetari in Economie Circulara si Mediu "Ernest Lupan" (IRCEM) a fost acceptat ca reprezentant al Romaniei in grupul de coordonare al platformei dedicata tranzitiei catre economia circulara a Comisiei Europene (ECESP). IRCEM va organiza in perioada urmatoare o serie de consultari…