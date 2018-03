Stiri pe aceeasi tema

- Azi, a fost prima conferinta de presa de la UTA, la care a participat noul director tehnic, Ionut Popa. Acesta a fost, ca de obicei, „gura bogata”, a vorbit foarte mult, explicand pe intelesul tuturor momentul prin care trece clubul in acest moment. UTA, cu sansa a doua Meciul cu Hermannstadt…

- Spre sfarsitul anului trecut, municipalitatea resiteana anunta ca deja a luat masuri pentru majorarea impozitului pentru cladirile degradate, lasate in paragina sau cazute in ruina. Prin hotarari ale Consiliului Local, au fost aprobate chiar majorari de impozit cu 500% pentru anumite cladiri. Si…

- "Sa recunoaștem este puțin ciudat. Ești de aceeași varsta ca iubitul meu și arați ca și cum ai putea ieși cu el in locul tatalui meu. Uneori ma intreb ce ar spune oamenii in legatura cu noi patru cand am ieși impreuna. Oare se gandesc la ce legatura exista intre noi? Tata, fiica, fiu și soția sa?…

- Invitata in emisiunea „Adevaruri de viața”, judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii, a marturisit ca exista multa presiune acum printre judecatori, in ceea ce privește dosarele care vin de la procurori. Intr-un moment in care justiția din Romania trece printr-o perioada…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Cel putin doi oameni au murit intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan. Persoanele ucise sunt parintii autorului atacului, afirma surse citate de Detroit Free Press.

- Coaliția PSD-ALDE iși dovedește, cu fiecare zi de guvernare care trece, crasa incompetența și lipsa de viziune, incercand sa iși acopere minciunile propagate in perioada campaniei prin masuri tardive și soluții parțiale la problemele romanilor, considera senatorul liberal Ioan Cristina. Ultima gaselnița:…

- In sedinta de Consiliu Local de marti, 27 februarie, consilierii locali sigheteni au votat Bugetul. Municipiul are un buget de 148.149, 06 mii lei, din care cea mai mare parte, respectiv 140.444,52 mii lei, va fi utilizata pentru salariile angajatilor Primariei si a serviciilor aflate in subordinea…

- Au fost exprimate 73 de voturi favorabile, 18 "impotriva" si 13 abtineri. Iata cine sunt senatorii care au votat impotriva plafonarii dobanzilor: Potrivit textelor adoptate, "in raporturile juridice dintre consumatori si profesionisti, inclusiv comercianti, dobanzile penalizatoare…

- In mai puțin de o ora, aleșii hușeni au analizat și votat 27 de proiecte de hotarare, dar nu au lipsit nici certurile, nici… poantele. Punctul “Diverse” a aparținut opoziției liberale, care a atras atenția primariei ca site-ul municipalitații nu este actualizat. La ședința ordinara a Consiliului Local…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui –...

- Daca politica inseamna arta de a negocia, atunci, ceea ce se intampla in Consiliul Local Bacau nu are legatura nici cu arta și nici cu politica. Din pacate, nici cu administrația. Cele doua tabere din consiliul local – Puterea și Opoziția – se afla chiar de la inceputul actualei legislaturi pe poziții…

- Liderul PMP Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.

- In ședința Consiliului Local de joi, 15 februarie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru achiziția a 20 de tramvaie noi, destinate transortului urban de calatori. Totodata, a fost aprobat studiul de oportunitate privind modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea.

- Gorigym Barlad a „rupt” podiumul la Cupa BUSHIDO, obtinand 20 de medalii!! MANDRIA ORASULUI… Vineri, 9 februarie, Clubul de arte martiale Gorigym Barlad a participat cu un lot de 19 sportivi la Cupa BUSHIDO in Galati organizata de catre Federatia Romana de Budokai. Sportivii barladeni au „rupt” podiumul,…

- Astazi, incepand cu ora 15.00, in Sala de sedinte a Consiliului Local are loc o dezbatere publica pe tema adoptarii bugetului local pe anul 2018. Reprezentanții administrației locale vor pune la dispoziția cetațenilor sinteza proiectului de buget pe anul in curs. Conform acestui document, veniturile…

- Cea mai importanta sedinta a Consiliului Local a fost compromisa de actuala putere/majoritate PSD-ALDE. Am crezut ca in lipsa unei dezbateri publice reale, pe care trebuia sa o angajeze primarul orasului Ovidiu Cretu, vom avea o dezbatere normala in sedinta Consiliului Local. Nu s-a putut fiindca si…

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei vor putea fi urmariți penal, reținuți, arestați, percheziționați sau trimiși in judecata doar cu incuviințarea a doua treimi din numarul judecatorilor CCR. O inițiativa legislativa in acest sens a fost adoptata, miercuri, de senatori și merge la promulgare…

- Aleșii hușeni se intalnesc joi, intr-o ședința extraordinara in care vor analiza 13 proiecte de hotarare. Printre cele mai importante se numara aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrari de infrastructura. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat…

- Spunem adio trecerii la ORA DE VARA? Parlamentul European a votat pentru eliminarea trecerii la ora de vara și ora de iarna. Schimbarea orei vara și iarna ar putea sa fie lasata in spate, dupa ce Parlamentul European a votat, miercuri, in favoarea introducerii aceluiași timp pe tot parcursului anului.…

- Joi, 8 februarie, la Primaria Mioveni a avut loc ședința extraordinara a Consiliului Local, probabil, cea mai importanta din an, pentru comunitate, deoarece a inclus doua puncte majore de pe ordinea de zi: aprobarea bugetului pentru 2018 si aprobarea listei de investiții a acestui an. Pentru anul 2018…

- Consiliul Local Huși a aprobat acordarea și in acest an a zece calatorii gratuite pe luna pentru un numar de 100 de veterani și vaduve de razboi, precum și pentru 500 de persoane cu handicap și asistenți personali, pe mijloacele de transport in comun de pe raza orașului. “Tichetele care vor permite…

- Consilierii judeteni ai Partidului National Liberal au votat impotriva intereselor celei mai mari comunitati rurale buzoiene, care, culmea!, este condusa de un primar PNL, opunandu-se adoptarii proiectului de hotarare privind exprimarea avizului Consiliului Judetean Buzau in favoarea Asociatiei de Dezvoltare…

- Municipalitatea doreste sa-si diminueze patrimoniul privind spatiile de locuit pe care Primaria le detine, asta dupa ce ani la rand locuintele sociale au reprezentat ”gauri negre” la bugetul local, dupa cum sustine primarul Ionut Pucheanu care doreste ca aceste locuinte sa poata fi scoase la vanzare.…

- Aleșii locali ai PMP din municipiul Suceava, viceprimarul Marian Andronache respectiv consilierul Constantin Munteanu au votat bugetul general centralizat pentru anul 2018 in ședința Consiliului Local care a avut loc joi, 25 ianuarie. Viceprimarul Andronache a explicat ca a votat ”pentru” bugetul…

- Eugen Orlando Teodorovici a fost votat de CexN al PSD la Ministerul de Finanțe. Acesta il va inlocui pe Ionuț Mișa, care a deținut acest portofoliu in Guvernul condus de Mihai Tudose. Teodorovici a fost un critic al masurilor luate de Guvernul Tudose, in special trecerea contribuțiilor și split TVA,…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, a refuzat sa puna pe ordinea de zi a ședinței de ieri a Consiliului Local proiectul privind realizarea unui sens giratoriu pe centura Focșaniului, in zona Praktiker – OMV Petrom, acolo unde se petrec foarte multe accidente. Primarul a afirmat ca nu este…

- (update 9:40) „Este o onoare pentru mine, dar și o mare responsabilitate. Trebuie sa consolidam sistemul judecatoresc, sa intarim independența. Va mulțumesc pentru in crederea acordata", a declarat Victor Micu dupa ce a fost reales cu 11 voturi, adica unanim. (ora 9:30) In aceste clipe se voteaza pentru…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, miercuri, ca terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera sa nu fie preluat de Primaria Capitalei, care intentiona sa construiasca acolo Spitalul Metropolitan.

- Astazi, la ora 16.00, va avea loc prima ședința ordinara din acest an a Consiliului Local (CL) Deva. Pe ordinea de zi inițiala, la punctul 3 este un proiect de hotarare privind schimbarea din funcție a viceprimarului Razvan Mareș, iar la punctul 4 desemnarea altei persoane care sa ocupe acest post.…

- Un tanar care a locuit in Caminul Social al Direcției de Asistența Sociala Arad nu a achitat cheltuielile de intreținere, acumuland restanțe in valoare de peste 1.800 de lei. Instituția l-a dat in judecata și… a pierdut. Atat prima instanța – Judecatoria Arad – cat și cea de apel – Tribunalul…

- Ioan Denes, senator PSD de Bistrita, a fost agreat luni de conducerea PSD pentru a o inlocui pe demisionara Doina Pana ca ministru al Apelor si Padurilor, potrivit unor surse din partid. Denes a fost sustinut de organizatia de Bistrita, condusa de Radu Moldovan, organizatie care o sustinuse si pe Doina…

- Povestea handbalului focșanean inceputa in 2012, cand echipa CSM 2007 și-a proiectat un drum de creștere in care, in patru ani, sa urce in Liga Naționala, are un personaj principal – Viorel Ciubotaru: autorul acelui proiect care a primit și susținerea conducerii clubului, ca și a Consiliului Local și…

- Intruniți in ședința ordinara pe aceasta luna, aleșii locali hușeni au reușit sa epuizeze, in mai puțin de o ora, toate cele 13 proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi. Intalnirea a fost una ceva mai calma ca de obicei și a avut un final armonios, consilierii ciocnind o cupa de șampanie. Mai puțin…

- Adesea auzim politicienii, atunci cand trebuie sa justifice o masura contestata de o parte a societatii, ca au "votul oamenilor" care le sprijina demersul. Astfel de afirmatii sunt ilogice si manipulatoare in acelasi timp.Adesea auzim ca Hitler a fost votat de populatia germana in 1933 (cu 44%),…

- Primaria orașulu Cugir a stabilit Regulament cu privire la parcarea autovehiculelor in parcarile de resedinta aflate pe raza Orașului Cugir, modul exploatarii si intretinerii acestora. Administratorul parcarii este Primaria Orașului Cugir, prin Biroul Administrarea Domeniului Public și privat.Staționarea…

- Situatia bugetara actuala a tarii a starnit multe controverse. Cum primarii sunt nevoiti sa treaca la masuri dure pentru a acoperi gaurile din bugetele locale, acest lucru a starnit furia oamenilor. La Pitesti, spre exemplu, au fost majorate taxele si impozitele locale, in unele cazuri chiar si cu…

- Proiectul Legii 317/2004 va intra in dezbaterea plenului Senatului.Au votat in favoarea raportului 12 deputati, iar doi deputati au votat impotriva. Parlamentarii comisiei nu au adus modificari capitolului referitor la Inspectia Judiciara, proiectul ramanand in linii generale in forma adoptata…

- Frigul care se întețește, primii fulgi de zapada, data din calendar, toate anunța venirea sarbatorilor de iarna cu pași repezi. Și în acest an, românii se vor putea bucura de o adevarata minivacanța de Craciun. 25 decembrie este într-o zi de luni, astfel, vacanța va dura…

- Potrivit proiectului, adoptat cu 76 voturi ”pentru”, doua abtineri si 33 ”impotriva”, ordinul prefectului se va emite in termen de doua zile de la data inregistrarii propunerii comisiei de validare, scrie Mediafax. De asemenea, conform propunerii, care modifica legea nr. 215/2001 a administratiei…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca in dimineata de luni, 18 decembrie, au ramas fara curent electric 17 localitati din 7 raioane ale tarii, ca rezultat al ninsorilor din noaptea trecuta. Fara curent electric au ramas localitati din raioanele Criuleni, Nisporeni, Ungheni, Cimislia,…

- Pentru acești nativi atmosfera pare sa se tensioneze, efectele crucii cardinale pe cale sa se disipe, ating sectoare sensibil legate de acesti nativi – creativitatea, banii, sustinatorii, asa ca vor trebui sa fie cel putin prudenti in tot ceea ce fac saptamana aceasta. Daca au nevoie de un…

- Accident feroviar foarte grav, vineri dimineața, la Roșiești, in județul Vaslui. Sunt cel puțin trei victime in stare grava dupa ce trenul a lovit in plin o mașina Golf, o fetița a fost vazuta de martori ca fiind cazuta pe linia ferata .

- Premierul britanic, Theresa May, a pierdut miercuri un vot crucial legat de Brexit in Parlament, din cauza revoltei unei parti a taberei sale conservatoare, scotand in evidenta slabiciunea acesteia in ajunul unui summit european, transmite AFP.Miercuri seara, 309 deputati au votat un amendament…

- Lucian Sanmartean a revenit in Liga 1, de data aceasta la FC Voluntari, iar dupa primul meci oficial pentru ilfoveni mijlocasul recunoaste ca se gandeste din nou la echipa nationala. Veteranul de 37 de ani si-a inaugurat recent o scoala de fotbal, iar la finalul evenimentului a spus ca daca va juca…

- O noua decizie șoc in Parlament. Deputații juriști au decis, marți, ca aleșii locali aflați in conflict de interese sa fie sancționați doar cu abatere disciplinara, respectiv cu diminuarea indemnizatiei cu 10%, pe o perioada de maxim 6 luni. Comisia juridica a adoptat, astfel, un raport favorabil la…

- Cel putin o persoana a murit si alte 18 au fost ranite in urma unei explozii produse la o conducta de gaz a OMV din Austria, relateaza oe24.at. Incidentul a avut loc marti dimineata la Baumgarten, la est de Viena.

- Dupa toate acele zvonuri privind logodna dintre ea și miliardarul Hassan Jameel, nascute dupa ce artista a fost vazuta purtand un inel cu diamant, Riri a hotarat sa iasa din casa ”blindata”. Glumim desigur, insa apariția ei recenta chiar i-a lasat pe unii cu gura cascata. Un outfit nu tocmai stylish…