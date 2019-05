Deshidratarea apare şi în timpul semimaratonului. Hidratează-te! Daca la o alergare de 5 kilometri, poate chiar si de 10 kilometri, multi alergatori nu se hidrateaza pe parcursul ei, cand distanta creste, un semimaraton de exemplu, deshidratarea poate fi o problema serioasa careia trebuie sa i se acorde o mare atentie. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu, semimaratonul nu e maraton, e doar pe jumatate, nu e o cursa de 100 de kilometri sau de 100 de mile, dar si el necesita tarie psihica, pe langa cea fizica, care trebuie sa te duca de la start pana la finis, cat mai rapid posibil.

- Potrivit biologilor de la Swarthmore College, ovulele sunt cam pretentioase si se lasa greu "cucerite". "Ovulul initiaza un dialog cu spermatozoidul, nu-l", spune Scott Gilbert, seful echipei de cercetatori. Potrivit acestuia fertilizarea nu are principiul "Cine ajunge primul!" ci "Cine este ales…

- Un accident teribil petrecut vineri seara a curmat viața unui tanar de 28 de ani. Alex Acosteoaie, pasionat de motoare și de viteza, a intrat cu viteza intr-un zid denumit de localnici "Zidul Morții", pentru numarul mare de accidente inregistrate acolo. Acul de pe bordul mașinii lui Alex s-a oprit la…

- Erorile grosolane din manualul unic de Geografie par sa isi faca efectul si in comuna Buzoesti. Trei indicatoare cu numele comunei sunt scrise in trei feluri diferite: la intrarea in comuna Buzoesti te intampina un indicator care iti ureaza “Drum bun!” si pe care scrie “BUZOESTI”. Peste doi kilometri…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la evenimentul de inaugurare a "Spatiului 80east (optzecist) - Acasa in comunism", a declarat ca lupta pentru libertate in zilele noastre presupune exprimarea opiniilor, preocuparea fata de evenimentele de actualitate si participarea la vot, dar si ca in…