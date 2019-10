Stiri pe aceeasi tema

- ”Din informațiile mele, Pro Romania nu se deranjeaza sa vina la vot - n.r. pentru investirea Guvernului PNL. Ca și PSD! Daca ALDE, care a luptat impotriva abuzurilor, s-a aliniat, in chestia asta cu desființarea SIIJ- secție care reprezinta ultimul scut minuscul impotriva abuzurilor abominabile din…

- Ana Birchall a precizat ca experții Comisiei Europene au criticat, in raportul MCV, inființarea Secției de Investigarea Infracțiunilor din Justiție, iar in document este recomandat in mod explicit desființarea acestei structuri.DOCUMENTUL MCV poate fi consultat AICI „In legatura cu…

- Biroul Permanent al Senatului a trimis la Comisia juridica proiectul legislativ inaintat de PNL in Parlament, ce prevede desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Comisia juridica trebuie sa adopte raportul pe proiectul pana pe 5 noiembrie, conform Mediafax.Citeste…

- Unul dintre obiectivele Romaniei normaaaale anunțat de Iohannis in campania electorala este desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), a carei existența sperie pe toți procurorii și judecatorii din campul tactic.Enumerand, la un moment dat, serviciile pe care le-a facut…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca pozitiile publice ale ministrului demis al Justitiei, Ana Birchall, privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie sunt pareri personale si nu reprezinta punctul de vedere al Guvernului sau al PSD, adaugand ca situatia acesteia…

- Daca, Doamne-fereste, cade Guvernul, ne vom intoarce la vremurile de glorie conduse de afaceristi si magistrati corupti, cand banii publici au fost cheltuiti pe genti si pantofi de lux, iar cladiri-simbol ale tarii sau imobile retrocedate au ajuns pe mana unor dubiosi. Si nu o spunem noi, ci chiar propaganda…

- ”CEDO i-a dat dreptate lui George Copos in dosarul Loteria I. Omul era vice prim-ministru, l-au condamnat la patru ani de inchisoare cu executare, iar astazi CEDO a spus ca e o porcarie totul, nu exista latura penala. Astazi CEDO a dat sentința. Mai departe, statul roman, a facut și o oferta: nu…

- Procurorii și ofițerii de poliție judiciara din cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) au ridicat marți documente de la Judecatoria Craiova, Judecatoria Caracal și Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, anunța secția."In cursul zilei de 30 iulie 2019, procurorii…