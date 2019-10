Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la TVR, ca, in cadrul negocierilor cu PNL pentru formarea noului guvern s-a discutat și des SIIJ. Fostul șef al Senatului spune ca lucrurile sunt destul de clare cu secția speciala și ca nu s-a discutat desființarea acesteia. El l-a avertizat…

- Dacian Ciolos sustine ideea unui vot pentru Guvernul Orban in Parlament, in ciuda reticentei manifestate de partenerii de la USR. Liderul PLUS vrea insa ca Guvernul Orban sa-si asume raspunderea in Parlament pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, desi alte partide…

- Dan Barna a aunțat marți ca a ajuns, la finalul negocierilor cu premierul desemnat Ludovic Orban, la un acord cu PNL și ”suntem foarte aproape de susținerea noului guvern”. Dan Barna a spus la finalul negocierilor ca a convenit în urma întrevederii cu premierul desemnat la…

- Ludovic Orban a spus ca vrea sa desființeze Secția de Investigare a Infracțiunilor in Justiție. In schimb, ALDE a pus condiția ca acest lucru sa nu se intample. Prezent in platoul Antena 3, liderul ALDE a fost intrebat de jurnalistul Razvan Dumitrescu ce garanteaza ca, odata investit Guvernul…

- Fostul ministru Elena Udrea s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, pentru a da declaratii ca parte vatamata intr-un dosar care a fost deschis in urma unei plangeri depuse de acesta, in anul 2017. Udrea sustine ca un un procuror din DNA si alte persoane au…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca exista posibilitatea ca, inainte ca opoziția sa depuna moțiunea, premierul Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru a cere un vot de incredere. „Daca nu avem un vot de incredere, evident ca atunci Guvernul va cadea prin moțiune de cenzura. Pot sa va…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis Vioricai Dancila ca va vota motiunea de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului sau, sustin surse politice pentru Adevarul. Practic, Tariceanu va pune umarul la daramarea Guvernului din care a facut parte timp de aproape trei ani. Premierul i-a cerut…