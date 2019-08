Desfăşurarea de rachete americane în Asia: vor trece ani până când ar putea deveni operaţionale Australia a exclus primirea pe teritoriul sau a noilor arme conventionale cu raza medie de actiune, dupa o vizita a lui Esper la Sydney.



"Nu am intrebat pe nimeni despre desfasurarea de rachete in Asia", a declarat seful Pentagonului inainte de a ajunge la Tokyo. "Nu am intrebat niciodata, nu m-au refuzat niciodata".



El a mai precizat ca Statele Unite nu si-au pus inca la punct noile arme.



"Suntem inca departe", a spus el. "Vor trece cativa ani pana cand vom avea un prim tip de racheta operationala ce va fi desfasurata, fie ca este vorba de rachete balistice sau de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul a efectuat un nou tir de proiectile - al patrulea in 12 zile -, dupa care a amenintat marti sa efectueze noi tiruri de proiectile, condamnand inceputul, in Sud, al unor exercitii militare intre Seul si Washington, relateaza AFP.

- China va lua contramasuri daca SUA vor desfasura rachete cu raza intermediara de actiune in Asia, a declarat marti un oficial al Ministerului de Externe chinez, relateaza Reuters. Fu Cong, director general al departamentului de control al armelor din cadrul Ministerului de Externe, a facut aceasta declaratie…

- Australia considera ca ideea de a primi pe teritoriul sau rachete americane nu mai este pe ordinea de zi, in urma unor negocieri cu sefii diplomatiei americane si Pentagonului, relateaza AFP potrivit news.ro”Acest lucru nu ne-a fost cerut, nu a fost avut in vedere, nu ne-a fost propus”, a…

- Statele Unite se opun comportamentului destabilizator al Chinei in regiunea Indo-Pacific, a afirmat secretarul american al apararii, Mark Esper, duminica, in Australia, in conditiile in care cele doua natiuni poarta un razboi comercial in crestere, informeaza Reuters. "Credem cu tarie ca nicio natiune…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a declarat sambata ca este in favoarea desfasurarii relativ curand in Asia de rachete terestre cu raza medie de actiune. Declaratia a fost facuta la o zi dupa ce Statele Unite s-au retras din Tratatul privind eliminarea fortelor nucleare intermediare (INF)…

- Iranul a efectuat un test cu o racheta avand raza medie de actiune, prin ignorarea apelurilor Administratiei Donald Trump, au afirmat vineri oficiali din Statele Unite citati de agentia MEDIAFAX.Conform surselor citate, testul balistic a fost efectuat in interiorul Iranului. Racheta testata…

- Statele Unite ar trebui sa ridice imediat sanctiunile impuse producatorului de echipamente de telecomunicatii Huawei, a declarat joi un purtator de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, cu doar cateva zile inainte de intalnirea de sambata a presedintilor Donald Trump si Xi Jinping, la summitul…

- Vicepremierul chinez Liu He s-a aflat joi la Washington in vederea reluarii negocierilor comerciale intre China și Statele Unite (a 11-a runda). Atmosfera nu a fost deloc senina. Președintele Donald Trump, care a impus o noua majorare a taxelor vamale la produse importate din China, intrate in vigoare…