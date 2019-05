Deşeuri rezultate din activităţi umane, descoperite în cel mai adânc loc de pe Pământ Un explorator american care a reusit sa coboare cu submarinul in cele mai adanci puncte de pe Pamant a declarat luni ca a descoperit in astfel de locuri deseuri rezultate din activitati umane, relateaza agentia DPA. Victor Vescovo, care a devenit primul om care a realizat scufundari multiple in cele mai adanci locuri de pe planeta noastra, a spus ca, pe langa descoperirea a trei noi specii de vietuitoare marine, in timpul explorarilor sale a observat si materiale rezultate din activitati umane. Exploratorul in varsta de 53 de ani a reusit sa realizeze singur doua scufundari la cea mai mare adancime… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

