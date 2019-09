Deşeuri radioactive la frontieră. Autorităţile ţării protestează Este vorba despre unul dintre diferendele dintre cele doua vecine din ultimii ani, alaturi de construirea de catre Croatia a unui pod de legatura intre nord si sud, in apropierea frontierei cu Bosnia.



Manifestantii - inclusiv multi liceeni si lideri politici - s-au adunat la Novi Grad si au marsaluit catre un pod peste raul Una, frontiera naturala dintre cele doua tari.



Posibilitatea unei "depozitari temporare" de catre Croatia a unor deseuri de la Centrala Nucleara de la Krsko, pe care o imparte cu Slovenia si care se afla pe teritoriul sloven, este evocata de mai multi ani.

- Cateva mii de persoane au manifestat vineri, in nord-vestul Bosniei, impotriva intentiei autoritatilor croate de a instala un depozit de materii radioactive in apropierea frontierei dintre cele doua tari, potrivit televiziunii private N1, relateaza AFP potrivit news.roEste vorba despre unul…

- Adunati in orasul Novi Grad, manifestantii - printre ei multi liceeni si responsabili politici - au pornit intr-un mars catre un pod peste raul Una, ce formeaza frontiera naturala dintre cele doua tari. ''Nu dorim deseuri radioactive la cateva sute de metri de raul Una, care este o bijuterie naturala,…

