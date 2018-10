Stiri pe aceeasi tema

- Un dispozitiv flotant creat de un student olandez pentru a capta deseurile din plastic care polueaza marile si oceanele planetei a fost instalat cu succes in Oceanul Pacific, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al organizatorilor acestui proiect ecologist, citat de DPA. Proiectul The Ocean Cleanup,…

- Pe 27 septembrie, Google sarbatorește 20 de ani, ocazie cu care invita pe toata lumea la o calatorie in timp. Mai precis intr-o vizita virtuala in Street View in garajul in care a funcționat primul birou Google. Acesta a fost refacut sa arate aproape exact ca acum 20 de ani (septembrie 1998), cand fondatorii…

- Flota plutitoare, lunga de peste 600 de metri, a fost produsa cu suma de 20 de milioane de dolari de Ocean Cleanup, o organizatie care are miza de a lua din Oceanul Pacific pana la 68.000 de kilograme de plastic in doar primul an.

- Nu aveti bani pentru biletul de autobuz in Istanbul? Nicio problema, autoritatile locale au venit cu o solutie: cei care nu au bani, vor plati cu... recipiente din plastic. Initiativa are ca scop reducerea poluarii si cresterea gradului de reciclare.

- Adunarea statului California a aprobat joi o lege care restrictioneaza utilizarea paielor din plastic in restaurantele din acest stat american si care nu vor mai fi furnizate clientilor, decat daca acestia le vor solicita in mod explicit, relateaza agerpres.ro.

- Oamenii de știința cred ca pe o planeta aflata la 1.400 de ani lumina de Terra ar putea sa existe viața deoarece intrunește toate condițiile necesare pentru acest lucru, arata un studiu publicat recent de Cercetatorii de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie. Exoplaneta Kepler 452b, care un…

- Marte, una dintre "vecinele" Terrei din Sistemul Solar, se afla marti la cea mai mica distanta din ultimii 15 ani in raport cu planeta noastra. Aceasta apropiere periodica ofera pasionatilor de astronomie posibilitatea de a admira imagini neobisnuit de stralucitoare ale "Planetei Rosii", informeaza…

- Un oraș de coasta din California este cea mai recenta municipalitate care a interzis folosirea paielor din plastic. Spre deosebire de alte orașe din SUA, este vorba, probabil, de cea mai stricta interdicție cu privire la folosirea produselor de acest fel.