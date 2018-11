Stiri pe aceeasi tema

- Compania Romgaz a depozitat destule gaze naturale si e pregatita ptr iarna Compania Romgaz a depozitat suficiente gaze naturale si este pregatita pentru iarna, a anuntat ieri directorul general al societatii, Adrian Volintiru. La o conferinta desfasurata la Bursa de Valori Bucuresti,…

- Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania, a precizat, la o conferinta legata de lansarea in Romania a studiului CFA Institute & Mercer 'Sistemul Ideal de Pensii', ca in Romania economisirea voluntara este redusa, in conditiile in care 45% din populatie economiseste voluntar cu regularitate…

- Accident grav marți dimineata la Lugoj. O masina a fost lovita de un tren de marfa. Patru persoane au murit.Din primele informații, barbatul care se aflat la volanul autoturismului nu s-a asigurat la trecerea de cale ferata și a fost lovit din plin de trenul de marfa.

- Anuntul voalat al ministrului Transporturilor, Lucian Șova, referitor la insolventa societatii CFR Marfa, s-a concretizat. Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie al CFR SA s-a aflat un material privind declansarea procedurilor de insolventa pentru compania CFR Marfa, ne-a declarat,…

- Astrologul Ioan Burculeț face previziuni cutremuratoare! Romania va fi lovita de o tragedie in perioada 19-28 septembrie 2018. Ioan Burculet a devenit cunoscut in Romania dupa ce a prezis victoria lui Klaus Iohannis in alegerile prezidentiale din 2014 si cutremurul devastator din Italia, din 30 octombrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca isi doreste ca Romania sa poata exercita o presedintie eficienta a Consiliului Uniunii Europene, punctand ca Guvernul are obligatia sa se asigure ca acest mandat va reprezenta un exercitiu prin care tara noastra va castiga in relatiile sale cu institutiile…

- „Implicarea activa a tinerilor in comunitate, incurajarea transformarii in realitate a viziunii lor despre orasele in care traiesc, contribuie cu siguranta la crearea unei identitati locale si a unei comunitati bazate pe valori comune. Ne bucuram ca prin programul «Capitala Tineretului din Romania»…