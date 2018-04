DESERTUL ZILEI: Tort floare De ce ai nevoie pentru tort floare Pentru blat: ● 6 oua ● 150 g faina ● 200 g z ahar ● 1 praf de sare ● 1 lingura zeama de lamaie

Pentru crema: ● 200 g zahar ● 4 albușuri ● 150 g zahar pudra ● 1 lingurița zeama de lamaie ● 320 g unt● 300 g piersici din compot, bine scurse

Pentru decor: ● 50 g fulgi de cocos ● 100 g gem de piersici Cum se prepara tortul floare Separi galbenușurile de albușuri,vei avea nevoie de5 galbenușuri și de 6 albușuri. Cerni faina de doua ori. Bați albușurile cu sarea pana devin spuma. Adaugi 100 g de zahar și continui sa mixezi. Torni zeama… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Retete de Pasti. Daca nu ti-ai stabilit inca meniul de sarbatori, te invitam sa arunci un ochi la propunerile noastre. Retete de Pasti: Rulada de spanac Ingrediente Rulada de spanac 300 gr spanac300 gr crema branza2 linguri margarina3 oua1 praf copt4 linguri…

- De ce ai nevoie pentru chec cu citrice și glazura caramel 300 g faina 1 plic praf de copt 75 ml lapte 1 lingura zeama de lamaie 110 g unt 150 g zahar 1 praf de sare 2 oua ½ lingura esența de vanilie 3 portocale Pentru glazura…

- Iata cateva retete de pasca fara aluat si pasca traditionala, pentru ca masa de Pasti sa respecte traditiile strabune. Pasca fara aluat, Reteta lui Bogdan Roman (Master Chef)"Imi place si pasca traditionala, dar parca are prea mult cozonac si decat sa tot aleg branza delicioasa, mai bine…

- De ce ai nevoie pentru clatite americane de post 300 ml lapte de migdale 1 lingura zeama de lamaie 2 linguri semințe de chia 3 linguri apa 300 g faina 1 lingurița praf de copt 1 praf de sare 1 lingura ulei Cum se prepara clatitele americane…

- Postul, intre detoxifiere și autopenitența. Psihologul Libertatea explica diferențele dintre motivele care fac oamenii sa renunța la carne, lactate, branzeturi și oua inainte de Paște. Postul pentru sanatate Postul pentru sanatate este un fel de dieta, un regim temporar, care are rol de disciplinare…

- Dovlecelul este o leguma saraca in calorii și ușor de digerat. Se gatește ușor și se poate combina cu legume, oua, carne sau orez. Incearca 3 rețete cu dovlecei. Umpluți / VIDEO Ingrediente: 4 dovlecei, 100 g orez, o ceapa mica, sare, piper, trei linguri de ulei, menta proaspata, marar, patrunjel…

- Mod de preparare Prajitura cu mure ciocolata si crema mascarponePentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu,pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare.…

- Prajitura cu ciocolata si crema caramel – Ingrediente (1 tava) Pentru blat200 g unt4 linguri zahar pudra200 g alune500 g biscuiti simpli1 1/2 cana lapte3 linguri cacao Pentru crema caramel:200 g zahar3 oua200 ml lapte dulce3 linguri…

- Mod de preparare Cheesecake aperitiv cu topping de rosii Pentru aluat, separi albusul de galbenus apoi freci galbenusul cu ulei, smantana, sare si 2 linguri de sos de rosii. Adaugi faina cernuta cu praful de copt. Separat bati albusul spuma tare si il incorporezi in primul amestec. Torni aluatul…

- Mod de preparare Tort cu ananas si crema mascarpone Pentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu, pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare. Adaugi…

- A inceput postul Paștelui și nu mai știi deja ce sa pregatești de mancare. Iți venim in ajutor cu o rețeta simpla și interesanta, buna chiar și pentru o seara in care ai musafiri. INGREDIENTE: 1 kg dovlecei in floare, 2 linguri de ulei, 100 g arpagic, marar si patrunjel verde, tocat. sare CUM SE PREPARA…

- Este gata cand cuburile de dovleac sunt moi si intra usor furculita in ele. Scurgi dovleacul de apa in care a fiert si il pasezi cu blenderul vertical. Il lasi sa se raceasca apoi adaugi branza, zaharul pudra si scortisoara si omogenizezi. Pentru blat, incalzesti cuptorul la 180 grade C. Rupi…

- Intre timp, pregatesti crema de vanilie. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc, apoi adaugi amidonul. Separat pui laptele la fiert si cand este fierbinte adaugi putin lapte peste crema de galbenusuri si continui sa amesteci cat sa obtii o pasta fina fara cocoloase, apoi adaugi treptat tot…

- Fructele de padure se pot folosi atat congelate, cat și proaspete. Reprezinta o importanta sursa de antioxidanți și vitamine. Incearca și tu 3 rețete cu fructe de padure. Tarta cu mure Ingrediente: pentru aluat: 250 g faina, 125 g zahar, 135 g unt, un ou, un galbenuș, coaja rasa de la o lamaie, un…

- De ce ai nevoie pentru negresa cu vin roșu și glazura Pentru negresa 100 g unt 170 g fulgi de ciocolata 100 g faina 100 g cacao 1 praf de sare 3 oua 1 lingurița esența de vanilie 300 g zahar 50 ml vin roșu Pentru glazura 170…

- Mod de preparare Placinta cu dovlecei, ciuperci si rosii cherry Cureti dovleceii si morcovii si ii dai pe razatoarea mica. Tai ciupercile marunt. Razi cascavalul.Intr-un vas, amesteci dovleceii si morcovii rasi ( inainte de a adauga dovleceii ii storci bine ca sa elimini apa de vegetatie),…

- Ingrediente 3 cotlete de porc1 lingurița mix de condimente2 linguri unt5 caței de usturoi, zdrobiți50 g zahar brun60 ml vin albcimbru, dupa gustpatrunjel tocat, dupa gustsarepiper. Incearca si Muschiulet de porc in crusta de usturoi si verdeturi…

- Ingrediente 2 linguri ulei100 g faina1 kg pulpe de pui3 linguri unt450 g ciuperci, feliate2 cepe, tocate200 g morcovi, feliați1 lingura usturoi, pisatcimbru, dupa gust250 ml vin roșu250 ml supa de puipatrunjel tocat, dupa gust1 foaie…

- Mod de preparare: Bati untul moale lasat la temperatura camerei, impreuna cu zaharul, pana obtii o crema spumoasa, dupa care adaugi ouale, unul cate unul. Inglobezi scortisoara si esenta de lamaie, apoi faina amestecata cu praful de copt si nucile macinate. Ungi cu unt o forma de tort…

- De ce ai nevoie pentru rulada de omleta cu spanac Pentru omleta 4 oua1 lingura faina60 g branza rasa40 ml laptepiperPentru umplutura125 g spanac2 cepe50 g crema de branza50 g branza feta50 g ciupercimararpiper2 linguri…

- Rețeta Red Velvet Cupcakes este oferita de Ioana Romanescu, proprietara businessului Cupcake Philosophy, care iți garanteaza ca vei obține niște prajiturele minunate daca vei respecta intocmai indicațiile de preparare. Ingrediente Blat (pentru 24 cupcakes): 170 g unt; 160 g lapte; 5 ml oțet; 15 ml suc…

- Berbec Nu ai dreptate intotdeauna si trebuie sa recunosti acest lucru. Poate ar fi mai bine sa lasi de la tine in favoarea altor persoane si sa dai dovada, macar o data, de intelegere. Oamenii si-ar putea schimba radical perceptia despre tine. Citeste si Horoscopul iubirii februarie…

- Loteria Romana a pus in joc pentru "Loteria Sarbatorilor de Paste" 210 premii in valoare totala de 300.000 de lei, extragerile pentru desemnarea castigatorilor urmand sa aiba loc pe 8 aprilie, potrivit unui comunicat al Loteriei, remis marti, AGERPRES. Conform sursei citate, pentru ''Loteria…

- Mod de preparare Prajitura cu urda si cireseSpeli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita. Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita…

- De ce ai nevoie pentru brioșe cu ciocolata și iaurt grecesc 200 g iaurt grecesc degresat 50 ml ulei 1 banana bine coapta 2 oua 200 g faina 70 g cacao 1 lingurița esența de vanilie 1 praf de sare 1 lingurița praf de copt 100 g ciocolata…

- Rețete cu alcool, asta iți propunem azi sa incerci, nu fiindca am milita pentru… consumul de alcool, ci fiindca vinul, berea, coniacul, lichiorul și crema de whisky pot transforma mancarurile și deserturile in niște preparate fabuloase, cu un gust fara egal. Cheesecake cu crema de whisky/VIDEO Ingrediente:…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Matase Franțuzeasca Pentru blat 170 g unt 300 g zahar 1 lingurița esența de vanilie 2 oua 90 g faina 40 g cacao ½ lingurița sare Pentru crema de ciocolata 120 g ciocolata 250 g frișca…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- Dupa mesele bogate in dulciuri și gustari tradiționale de la Sarbatori, și organismul copilului are nevoie de purificare ca sa se regenereze. Dar, pentru ca dieta lui nu poate suferi modificari drastice, programul de detoxifiere difera de al tau. Iata cum il ajuți sa elimine toxinele din ficat, colon,…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…