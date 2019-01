DESERTUL ZILEI: Placinta cu mere si iaurt Mod de preparare Placinta cu mere si iaurt



Se face o coca din margarina topita, oul batut cu zahar, iaurt, praful de copt si faina. Se curata de coaja merele, se dau pe razatoarea mare, se storc si se adauga scortisoara. Se calesc la foc mic. Coca se imparte in doua. Se pune o parte in tava unsa si tapetata, se pun merele, deasupra se pune cea de-a doua foaie. Se taie in patrate inainte de a o introduce la cuptor. Dupa ce s-a copt se mai lasa putin sa se raceasca si se pudreaza cu nuca de cocos.



Pofta buna!



Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI



Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Salata a la Russe Se taie legumele in cubulete. Dupa cartofii se amesteca cu morcovii, gogosarii, mazarea, piperul, mustarul, patrunjelul verde tocat marunt, 300 g maioneza si sare. Se orneaza cu maioneza, masline, gogosar si frunze de patrunjel verde. E racoritoare…

- Iahnie cu ceapa calita Ce pofta mi s-a facut! Iata cum se prepara aceasta Iahnie cu ceapa calita. Mod de preparare Iahnie cu ceapa calita Fasolea se pune la inmuiat in apa cu o seara inainte. Se pune la fiert cu o lingurita sare si se schimba apa de cateva ori. Cand este fiarta…

- Mod de preparare placinta sarbeasca Se amesteca branza cu zaharul ,cu mirodeniile, punem si ouale batute bine si la sfarsit amestecam punand si cantitatea de lapte. Pregatesti asa: ungi o tava cu ulei apoi pui prima foaie in asa fel incat sa depaseasca usor marginile tavii de…

- Drob din ficatei de pui Mod de preparare Drob din ficatei de pui Ficatul se spala bine in apa rece ,se curata de impuritati,se pune pe urma la fiert in apa clocotita dupa care se lasa la strecurat.Ficatul racit se toaca marunt. Legaturile de ceapa verde se taie marunt si se pun la calit intr-o…

- Supa de praz Mod de preparare Supa de praz Prazul se curata de foile exterioare si de partea verde mai fibroasa, dupa care se spala si se taie in bucati late de 1-2 cm. Ceapa se toaca marunt, iar morcovii se dau pe razatoare. Cartofii se taie cubulete. Se inabusa cu putina apa prazul, ceapa…

- Ingrediente Tarta cu capsune 1 blat de tarta mare 1 lamaie 4 linguri frisca jumatate de cana lapte 2 2 linguri faina 3 oua 150 g zahar 1 kg capsune mariMod de preparare Tarta cu capsune Ouale se bat cu zaharul. Se adauga faina, se…

- Chiftelute din piept de pui Mod de preparare Chiftelute din piept de pui Dai prin masina de tocat pieptul de pui, cepele si morcovul. Toci verdeata marunt, dupa care amesteci toate ingredientele. Potrivesti de sare. Pui uleiul la incins, iar chiftelutele le pui la prajit cu ajutorul…

- Bors de ciuperci Mod de preparare Bors de ciuperci – Se curata ceapa, se toaca marunt si pe pune in tigaia in care am adaugat cateva linguri de ulei, curatam pieptul de piele si os, il taiem cuburi potrivit de mari si adaugam cuburile peste ceapa, adaugam un cub maggi cu gust de gaina pentru a primi…