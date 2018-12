Julfa de Craciun In Moldova, tradiția rețetei de julfa a fost moștenita inca de la strabunici și dusa mai departe de gospodine. De pe masa tradiționala de Craciun nu poate lipsi acest desert care este pregatit cu gandul la Maica Domnului, care se pregatea sa nasca și nu iși gasea adapost și nici nu avea pelinici. De pe timpul bunicilor noștri, rețeta tradiționala era una speciala, folosindu-se ca ingredient special semințele de canepa. Intre timp acestea au disparut de pe piața, iar canepa se inlocuiește cu nuca. In plus, semințele de canepa nu se mai cultiva in mediul rural. Chiar și așa, indiferent…