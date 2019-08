DESERT DE SEZON: Eclere cu visine Eclere cu visine Ingrediente Eclere cu visine Coji: 200 ml apa 2 oua 5 linguri ulei 150 g faina Crema: 500 ml lapte 3 linguri amidon 2 oua 200 g visine 100 g zahar 3 plicuri zahar vanilat Mod de preparare Eclere cu visine Apa si uleiul se pun pe foc. Cand da primul clocot se adauga toata faina deodata si se mesteca rapid pana se omogenizeaza. Aluatul rezultat trebuie sa se desprinda de pe peretii cratitei. Se lasa la racit, apoi se adauga treptat cate un ou. Cu un pos se formeaza batoane… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prima reteta pe care trebuie sa o incerci dupa post este un tort inedit, cu crema delicioasa de vanilie, care se prepara imediat. E gata in mai putin de 10 minute, nu necesita coacere la un cuptor normal, ci e suficient sa ai unul cu microunde. Foarte simplu de facut, acest desert va fi un rasfat pentru…

- Nu te pricepi sa faci prajituri complicate, creme care iti iau mult timp sau blaturi pe care sa le tii ore intregi la cuptor? Poti incerca alte retete rapide cu care sa-ti cuceresti prietenii sau persoana iubita. Incearca cel mai delicious si simplu de facut desert al verii: merele pane.

- O camera video amplasata in zona in care s-a desfasurat festivalul de muzica populara de la Vatra Dornei a surprins momentul in care presupusul pedofil, Ioan Csapai, a incercat sa fuga de jandarmii care i-au cerut sa se legitimeze.

- Ingrediente Peste cu nuci 1 peste de 1,5-2 kg curatat2 oua200 gr nuci 100 g stafide3 cepesare si pipermenta, salvie tocate marunt o rosie pentru decor Mod de preparare Peste cu nuci Se curata pestele si se freaca cu sare, piper, menta si…

- Un spectacol de arome și culori intr-un desert delicios de vara: Prajitura cu crema de afine și zmeura! Cu blat pufos de pandișpan și o crema spectaculoasa din afine cu frișca, simplu de preparat nu poate iesi decat un delicios desert care va fi cu siguranța adorat.

- Mod de preparare Inghetata cu smantana Bat ouale cu parte din zahar (120 gr), restul de zahar se amesteca cu cacao. Ouale se bat pana se deschid la culoare, apoi se adauga cacao (amestecata cu zaharul).Se pune laptele la fiert, cand face spuma pe margini se opreste. Se toarna laptele…

- Poți sa-ți prepari acasa o cafea delicioasa folosind cateva trucuri simple, potrivit realitatea.net:1. Amesteca jumatate de lingurița de zahar de trestie cu cafea. Incalzește puțin amestecul, la foc mic, apoi adauga apa. Zaharul ușor caramelizat va oferi cafelei tale o aroma și un gust deosebit.…

- Prajitura cu visine si iaurt este desertul perfect de savurat langa o ceasca de cafea ori o limonada rece, in serile fierbinti de vara. Delicioasa, dulce-acrisoara, pufoasa si aerata, se pregateste in doar 10 minute.