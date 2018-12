DESERT DE CRĂCIUN: Fursecuri cu model tradiţional Fursecuri cu model traditional Mod de preparare Fursecuri cu model traditional Freci untul spuma cu zaharul. Adaugi esența de vanilie și ouale pe rand, mixand pana se omogenizeaza. Adaugi faina cernuta și framanți aluatul. Iei aproape 1/2 din aluatul obținut și il imparți in doua: o parte o amesteci cu cacao, iar cealalta parte o amesteci cu colorant alimentar roșu. Vei obține 3 aluaturi, alb, roșu, maro, pe care le infașori in folie alimentara și le lași la frigider pentru 1-2 ore.

Iei pe rand fiecare din cele 3 aluaturi și le intinzi in strat de circa 6 mm. Pentru a obține un strat uniform… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Daca framanti si dospesti aluatul in masina de paine (ca mine), pui toate ingredientele in ordinea urmatoare in masina de paine: laptele caldut, ou, unt topit, zaharul, faina cernuta, drojdia si sarea. Programul masinii mele de paine este de o ora si 15 minute (timp in care a framantat si a dospit).…

- Mod de preparare Cheesecake rece cu ciocolata si visine Blat:Maruntești biscuiții intr-un robot / blender, adaugi untul topit și mixezi puțin pana se incorporeaza bine.Pui o forma cu pereți detașabili sau un inel reglabil de tort (diametru de 20 cm) pe un platou și torni compoziția…

- Mod de preparare Lasagna dulce, cu branza și vișine Intr-o oala pui apa, un praf de sare și o lingura de ulei. Cand incepe sa clocoteasca apa, pui foile de lasagna. Le fierbi 6-7 minute, le scoți cu o paleta și le lași sa se racoreasca pe un prosop curat.Intr-un bol pui branza faramițata,…

- Mod de preparare Sandwich-uri calde cu sunca si cascaval la cuptor Mai intai pregatim vasul in care vom pune la cuptor sandwich-urile, pe care il tapetam cu hartie de copt si il ungem bine cu unt. Eu am folosit un vas yenna, l-am ales mai marisor ca sa incapa cele 8 felii de paine.Feliile…

- Mod de preparare Cozonaci aurii Dintr-o ceasca de lapte, 1 lingura de zahar, si drojdia faci o maia pe care o lasi sa creasca 10 minute. In laptele cald ramas dizolvi zaharul si adaugi ouale batute cu sare. Amesteci maiaua cu copozitia de lapte apoi adaugi faina si mirodeniile. Framanti…

- Prajitura cu nuca Mod de preparare Prajitura cu nuca In tava unsa cu ulei (mai mica decat cea de aragaz, cu peretii inalti), se asaza nucile si se dau la cuptor. Intre timp se prepara blatul: Se incorporeaza gabenusurile cu zaharul, amestecand pana devine o pasta omogena. Se…

- Musaca de cartofi In versiunea turceasca, reteta de musacaua este pregatita din legume fierte in aburi sau prajite, vinete, ardei gras, rosie, ceapa, toate amestecate cu carne tocata. Este servita cu sos de iaurt si pilaf de orez. In versiunea originala, arabeasca, musacaua este un fel de mancare…

- Mod de preparare Tarta cu mere 1. Se freaca untul moale cu zaharul pudra, zaharul vanilat, un praf de scortisoara si galbenusul de ou. Se incorporeaza si faina cernuta si amestecata cu praful de copt. Se framanta un aluat elastica care se da la rece, cca. 30 de minute. Dupa ce s-a odihnit la rece…