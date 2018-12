Stiri pe aceeasi tema

- Scrisori ale lui Karl Marx catre editorul sau francez si contractul primei editii franceze a operei principale, "Capitalul", vor fi scoase la licitatie, marti, la Paris, a anuntat casa Ader Nordmann, scrie news.ro.Intr-un comunicat, casa de licitatii a precizat ca vanzarea va cuprinde "un…

- Cei doi dinozauri, un Allosaurus si un Camptosaurus, scosi miercuri la licitatie la Paris, nu si-au gasit cumparatori, preturile de pornire nefiind atinse, a constat un jurnalist AFP prezent la sesiunile de vanzare. Vanduti separat si evaluati fiecare la intre 500.000 si 800.000 de euro, cei doi colosi…

- Mai multe schite realizate de regretatul star Michael Jackson, datand din 1985 si care nu au mai fost facute publice, evaluate la 200.000 de dolari, vor fi scoase la vanzare pe 9 noiembrie, la Los Angeles, de casa Julien’s Auctions, potrivit The...

- Parcelele din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara dotate cu infrastructura industriala sunt scoase la licitație de Consiliul Judetean Timis. Prețul de pornire este de 18,22 lei/metru patrat/an, plus TVA. The post Trei parcele din parcul industrial, scoase la licitație de CJ Timiș appeared first…

- Celebra actrița franceza Catherine Deneuve iși vinde obiectele vestimentare marca Yves Saint Laurent. Creațiile vestimentare pe care Catherine Deneuve le scoate la licitație au fost realizate special pentru ea de renumitul creator de moda Yves Saint Laurent, pentru care vedeta a fost prietena și muza…

- Fotografii nedifuzate pana in prezent care ii infatiseaza pe membrii formatiei The Beatles pe platourile filmului "Help" vor fi scoase la licitatie, fiind estimate la 15.000 de lire sterline, potrivit nme.com.Imaginile au fost facute in 1965, pe platoul de filmare la comedia muzicala, care…