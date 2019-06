Descoperirea reprezinta o surpriza pentru arheologi, deoarece acea placa dateaza din urma cu 12.000 de ani, un interval ce corespunde perioadei denumite Azilian. Or, 'arta aziliana este adeseori considerata ca o ruptura, marcheaza o renuntare la figurativ in beneficiul abstractului', au explicat cercetatorii de la INRAP. 'Sa gasesti cai si alte animale desenate in aceasta perioada a Azilianului recent reprezinta ceva exceptional', a declarat Valerie Feruglio, specialista in arta preistorica. In vara anului 2018, reprezentari figurative au fost descoperite pe plachete de sist gravate in situl…