Desene animate. Masha și ursul, peste 3 miliarde de vizualizări (VIDEO) Este un desen animat adorat de miliarde de copii, devenit un adevarat fenomen nu doar in Rusia. Deși este in rusa și foarte multa lume nu intelege ce canta micuta Masha si ce-i spune ursului atunci cand pur si simplu ii testeaza uriasa rabdare, Masha și ursul a ajuns sa aiba pe youtube peste 3 miliarde de vizualizari. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

