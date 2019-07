Pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a CL Alba Iulia se vor afla luni patru puncte, ultimele doua vizand desemnarea unui viceprimar care va exercita, de drept, atributiile ce-i sunt conferite de lege primarului, in perioada vacantei functiei de primar al municipiului Alba Iulia, respectiv delegarea unui consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului care ii va lua locul, timp de un an, lui Mircea Hava.



Potrivit unei decizii adoptate in urma cu cateva saptamani, propunerea PNL Alba pentru desemnarea celui care il va inlocui pe Hava este Voicu Paul. De mentionat…