- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este verificata de Inspecția Judiciara, anunța luni Antena3. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari au primit o sesizare din partea jurnaliștilor luju.ro și urmeaza sa faca verificari asupra unui comunicat emis pe data de 27 ianuarie 2017 de catre DNA. In acel…

- Presedintele UNJR, judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza si ca aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, aspect constatat chiar si de cei fara studii juridice, scrie flux24.ro…

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, vineri, la Arad, ca saluta decizia SRI de a desecretiza protocoalele de colaborare cu Parchetul General. "Stiam de ieri ca astazi urmeaza sa se faca desecretizarea simultana de catre SRI si de catre Parchetul General a protocoalelor,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a comentat, vineri, desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General, declarand ca „lucrurile trebuie duse pana la capat” pentru ca ar fi existat o „fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general acceptate de functionare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca aprecieaza desecretizarea protocolului din 2009 dintre SRI si Parchetul General. El a precizat ca va aprecia, insa, si continuarea desecretizarilor. “Apreciem desecretizarea Protocolului SRI – Parchetul General – adevarul trebuie…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Vizitei a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa se pronunțe asupra protocolului semnat intre Ministerul Public și Serviciul Roman de Informații, pentru a evalua daca exista ”elemente nelegale sau daca a afectat independența justiției”, potrivit unui comunicat transmis…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit cu o replica fulger la desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Ministrul sustine ca apreciaza demersul si ca adevarul trebuie sa iasa la iveala.Citeste si: S-A AFLAT! Pensii FABULOASE pentru fostii ofiteri din SRI: Sute de MILIOANE,…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), deputatul Dan Barna, considera desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet drept "un demers firesc si normal intr-un stat democratic", informeaza agerpres.ro. "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele…

- Aflat in Timis, liderul ALDE a facut referire la anuntata desecretizare a protocolului dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General. Pana sa se afle ca SRI-ul a publicat, pe site, protocolul de cooperare semnat in 2009, in vremea cand SRI-ul era condus de George Maior, iar Parchetul General…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu vorbeste, intr-o postare pe Facebook, despre datoria pe care o are de a „explica” publicului ce se ascunde in spatele companiilor Google si Facebook. Acesta numeste unul din gigantii IT drept „secta tehnologica transhumanista de la Silicon Valley” si anunta ca omul viitorului…

- Rasturnare de situație in scandalul protocoalelor! Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control a SRI din Parlament, a anunțat ca a discutat cu șeful SRI, Eduard Hellvig, despre desecretizarea protocoalelor incheiate de Serviciu. SRI a anunțat ca e de acord cu desecretizarea acestora, insa Parchetele…

- Presupusa Lista Neagra a oamenilor politici și de afaceri care trebuiau executați la ordinul Comisiei Europene face valuri. Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, considera ca in acest caz, cei de la Comisia Europeana au afectat puternic independența justiției din Romania.Citește și: Stare incordata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor."Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public…

- Deputatul PNL Florin Roman spune ca, „dupa modelul Bechtel”, Ministerul Culturii a pierdut contractul privind construirea Monumentului Unitatii Nationale de la Alba Iulia și ca, de trei luni de zile, este un blocaj total. Prin urmare, nu este exclus ca, de 1 Decembrie, la Alba Iulia sa fie o holograma…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa televiziunii Digi24 și a noului proiect in care s-a implicat jurnalistul Dan Tapalaga ”G4media”. Pleșoianu susține ca cele doua entitați media sunt portavocile Sistemului, iar pe Dan Tapalaga il acuza ca lanseaza atacuri pentru…

- Consiliul Superior al Magistraturii are o intervenție in forța, pe doua dintre scandalurile care țin capul de afiș al agendei publice. CSM a solicitat Ministerului Justiției raspunsul dat Comisiei Europene in legatura cu celebra ”lista neagra”, iar Parchetelor li s-a cerut sa transmita catre CSM…

- Codrin Ștefanescu susține ca desecretizarea protocoalelor dintre SRI și instituțiile de forța va reseta intregul Sistem din Romania. Codrin Ștefanescu considera ca odata desecretizate protocoalele va fi un adevarat cutremur pe scena politica, dar și in zona justiției și mass-media. Citește…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI și alte instituții ale statului, anunța Guvernul. „Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru funcționarea Romaniei ca stat democratic in care funcționeaza separația…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este atacat virulent din PSD, dupa ce le-a spus liberalilor sa ia parul și sa dea in cei de la PSD. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu il ironizeaza pe Ludovic Orban, despre care arata ca s-a intors in epoca de piatra.Citește și: Mutare SURPRIZA in presa: Dan Tapalaga…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Deputatul USR Bogdan Rodeanu a declarat, sambata, ca a verificat proprietatile PDF-urilor din raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca data de realizarea a documentului este la o zi distanta dupa ce a fost citit, data diferita avand si anexa privind Rezolutia Inspectiei Judiciare,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- O petitie online prin care doreste sa stranga semnaturi pentru a modifica alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, in sensul ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze, a fost lansata de Deputatul PNL Florin Roman. El…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a precizat, pe pagina sa de Facebook, ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, preda la Universitatea Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca, cursul „Intellingence și decizie politica”. In mod ironic, Pleșoianu a subliniat ca „nimeni nu le-ar putea explica mai…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii acuza pe europralamentarii Monica Macovei si Sven Giegold ca au incaltat Directiva UE din 2016 privind prezumtia de nevinovatie, prin expunerea, la expozitia fotografica „Romania in strada. Vrem Justitie, nu coruptie” din Parlamentul European, a unei fotografii cu politicieni…

- Atac fara precedent la adresa presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Deputatul PSD, Liviu Plesoianu il caracterizeaza dur pe Junker, intr-o ampla postare pe Facebook, si sustine ca oficialul european a demisionat din functia de premier al Luxemburgului dupa ce a fost implicat intr-un…

- Deputatul social-democrat Liviu Plesoianu a anuntat, joi, intr-o scrisoare deschisa catre colegii sai din PSD, ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019. "Voi candida la prezidentialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa tina acel Congres, membrii partidului vor decide, asa cum…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, lanseaza un atac dur la adresa ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm. Pleșoianu susține ca in momentul in care Hans Klemm s-a afișat alaturi de Valeriu Zgonea, cel trimis in judecata de catre DNA pentru trafic de influența, nu a facut altceva decat sa sprijine corupția.…