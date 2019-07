Descoperitorul epavei Titanicului, într-o nouă aventură. Ce şi-a propus Robert Ballard Robert Ballard, celebrul vanator american de epave, va pleca intr-o noua expeditie care isi propune sa gaseasca avionul pilotat de aviatoarea Amelia Earhart, disparuta deasupra Oceanului Pacific in 1937, relateaza joi AFP care citeaza revista National Geographic. Cercetatorul urmeaza sa paraseasca Samoa la data de 7 august pentru a explora atolul nelocuit Nikumaroro, apartinand Republicii Kiribati, unde s-ar fi prabusit aparatul de zbor pilotat de aviatoarea americana, a precizat National Geographic pe site-ul sau. Expeditia va fi formata din doua echipe. Prima echipa, condusa de un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

