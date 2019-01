Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Partidului Social Democrat din Germania (centru-stanga), Andrea Nahles, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu faptul ca o ruptura in cadrul Uniunii Crestin Democrate (conservatoare) dupa inlocuirea cancelarului federal Angela Merkel din fruntea acesteia ar putea avea un impact hotarator asupra…

- Operațiunea „Barbarossa” presupunea ocuparea Moscovei în primele trei sau patru luni ale razboiului. Atacul german asupra Moscovei a început la 30 septembrie 1941. Scopul era de a captura Moscova înainte de a începe vremea rece. Contraofensiva Armatei Roșii…

- ALDE a votat pentru schimbarea legii electorale și alegerea primarilor din doua tururi de scrutin, deși partidul din alianța – PSD a votat pentru respingerea acestei modificari. „Dupa cum știți, deputații ALDE au votat pentru reintroducerea sistemului de vot in doua tururi la alegerea primarilor. Pentru…

- Premierul Viorica Dancila incepe astazi o vizita de trei zile in Qatar, urmand sa se intalneasca cu seful statui, Alteta Sa regala, Seicul Tamim bin Hamad Al Thani, si cu seful Executivului de la Doha. Vizita in Qatar urmareste consolidarea, la cel mai inalt nivel guvernamental, a dialogului politic…

- Liderii coalitiei de guvernare s au reunit vineri pentru a discuta, in principal, despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si despre proiectiile privind bugetul pe 2019, scrie Agerpres.ro. Sedinta se desfasoara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni, la Antena3, ca nu are de gand sa rupa coalitia de guvernare."Am vazut zvonuri care s au raspandit in stanga, in dreapta cu o rapiditate fantastica si care dadeau drept sigura ruperea coalitiei, Tariceanu prim ministru al unui guvern bazat…

- Au fost negocieri eșuate in coaliția de guvernare. Liviu Dragnea și Tariceanu au discutat timp de o ora și jumatate subiectul care a pus pe jar pe toata lumea, legea offshore. Sunt diferențe majore intre ce...