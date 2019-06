Descoperiti magia noptii de Sanziene in inima Transilvaniei! Petreceti un weekend de neuitat in Colinele Transilvaniei, intr-un decor magic, printre comori medievale. Aflati secretele si povestile locurilor, descoperiti traditiile si gastronomia transilvaneana si bucurati-va de magia Sanzienelor, la sfarsit de saptamana.



Daca vreti sa scapati de caldura si agitatia orasului, sunteti asteptati duminica la Soars, la doar cativa kilometri de Brasov, la un pranz traditional, cu muzica si dans si voie buna, urmat de o vizita Biserica Evanghelica din localitate si o drumetie in cautare de sanziene.



