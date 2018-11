Stiri pe aceeasi tema

- Recent in Romania s-a dat publicitatii un sondaj din care reiesea ca peste 37% dintre romani doresc relatii mai stranse cu SUA, in timp ce procentul celor care doresc relatii mai stranse cu alte tari este pe undeva pe la jumatate. Desigur, americanii nu au fost intrebati daca si ei doresc relatii mai…

- Ieri au avut loc alegerile de la mijloc de mandat ȋn SUA, alegeri de mare interes in vederea construirii unei opozitii fata de Trump si de politicile pe care presedintele american le promoveaza, dar si pentru desenarea strategiilor electorale ale alegerilor prezidentiale de peste doi ani.

- ANCPI a eliberat online, in luna octombrie 2018, peste 53.000 de extrase de carte funciara. Numarul documentelor eliberate online luna trecuta este de doua ori și jumatate mai mare fața de luna octombrie a anului trecut, cand utilizatorii platformei epay.ancpi.ro au solicitat aproximativ 21.000 de extrase.…

- El a precizat ca la alegeri vor participa si "antieuropeni". "Aceste alegeri europene vor fi mai dure decat orice alte alegeri europene care au avut loc pana acum. Se prezinta la aceste alegeri si antieuropeni care se prezinta deschis. (...) Trebuie sa ne gandim la Le Pen, Salvini, la AfD…

- Rusia incalca un acord istoric in domeniul controlului armamentului, a acuzat luni Alianta Nord-Atlantica, precizand ca a incercat in mai multe randuri sa obtina informatii despre un nou sistem rus de rachete, insa fara rezultat, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.NATO si-a…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a afirmat ca Adrian Zuckerman, ambasadorul nominalizat de presedintele Trump pentru a reprezenta SUA la Bucuresti, poate impulsiona, prin relatiile sale personale, dialogul bilateral la cel mai inalt nivel. Diplomatul roman a afirmat despre…

- Subiectul scrisorii trimise de Rudy Giuliani in Romania a fost reflectat in principalele ziare internaționale, care vorbesc despre intervenția fostului primar contra luptei anticorupție, dar și de diferența fața de poziția oficiala a autoritaților oficiale din Statele Unite.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, spune ca a primit si el scrisoare semnata de Rudolph Giuliani, care a ajuns si la presedintele Klaus Iohannis. Dragnea sustine ca avocatul lui Trump “pune degetul pe rana” si ca odata cu aceasta scrisoare “Occidentul va privi cu mai multa atenție la abuzurile…