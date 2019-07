Descoperirie sinistră într-o fântână. Doi morți găsiți în apa din adânc Doua cadavre au fost descoperite intr-o fantana situata pe un camp, in apropiere de o stana. Polițiștii au stabilit ca este vorba despre doi ciobani, unul de 44 de ani și celalalt de 38 de ani. Descoperirea macabra a avut loc in județul Dolj, in zona ... The post Descoperirie sinistra intr-o fantana. Doi morți gasiți in apa din adanc appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor furnizate de ISU si IPJ Dolj, cei doi barbati sunt ciobani la doua stane amplasate in extravilanul comunei Ciupercenii Noi, iar acestia au fost gasiti in urma unui apel primit la 112. "In cursul diminetii s-a primit un apel prin care politistii au fost sesizati ca intr-o…

- Doi barbați, de 38 și 44 de ani, au fost gasiți, duminica dimimeața, inecați intr-o fantana de langa o stana din comuna Ciupercenii Noi, din județul Dolj.Potrivit reprezentanților ISU Dolj, pompierii au fost anunțați duminica dimineața, printr-un apel la 112, despre o persoana inecata intr-o…

- Autoritatile din Dolj sunt in alerta, dupa ce 10 mistreti au fost gasiti morti pe un camp din judet. In alte trei localitati de pe malul Dunarii a fost confirmat, joi, virusul pestei porcine, zeci de animale fiind ucise. Virusul pestei porcine a fost confirmat, joi, in localitatile Gighera, Nedeia si…

- Autoritațile din Dolj sunt in alerta, dupa ce 10 mistreți au fost gasiți morți pe un camp din județ. In alte trei localitați de pe malul Dunarii a fost confirmat, joi, virusul pestei porcine, zeci de animale fiind ucise, transmite corespondentul MEDIAFAX. Virusul pestei porcine a fost confirmat,…

- Doua descoperiri macabre au fost facute ieri pe raza a doua comune din județul Dambovița. Un barbat de 89 de ani, din comuna Bucșani, a fost gasit decedat in casa sa. Acesta a fost gasit cu un cablu in mana. Se pare ca barbatul s-ar fi electrocutat, a notat dbonline.ro. Un alt barbat, din comuna Miulești,…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Politie Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa in cazul cuplului gasit decedat in gradina, azi-dimineata, in localitatea Bucium din judetul Brasov. https://www.romaniatv.net/brasov-politia-face-cercetari-pentru-ucidere-din-culpa-in-cazul-sotilor-gasiti-morti-in-gradina_477869.html

- O femeie de 70 de ani și soțul ei, in varsta de 72 de ani, au fost gasiți morți in gradina casei din Bucium, județul Brașov. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa și incearca sa stabileasca modul in care au murit cei doi, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Brașov,…

- Sfarșit invaluit in mister pentru un barbat și soția lui, ambii gasiți morți, in gradina casei. Descoperirea macabra a avut loc marți dimineața, in localitatea Bucium, județul Brașov.