Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a facut sambata un bilant pozitiv al progreselor din 1989, dar a avertizat ca diferentele dintre fosta Germana de Est si cea de Vest trebuie totusi echilibrate, potrivit dpa.Multe s-au realizat in cele trei decenii de la caderea Zidul Berlinului, a afirmat…

- O familie a alertat autoritațile cu privire la faptul ca joi, 19 septembrie a.c.,fiica lor in varsta de 18 ani a plecat de acasa și de atunci nu mai pot lua... The post O familie din vestul tarii iși cauta cu disperare fiica! appeared first on Renasterea banateana .

- Masura de urgența luata de autoritați in vestul țarii, pentru combaterea raspandirii peste porcine africane. In urma unei ședințe care a avut loc astazi la Instituția Prefectului, in județul Arad, s-a decis sacrificarea tuturor porcilor din satul Cintei, comuna Zarand. Se dorește izolarea virusului…

- Petrecere stricata pentru un tanar, la sfarșitul saptamanii trecute. Barbatul se afla in noaptea de sambata, 17 august, spre duminica, 18 august, la un festival care a avut loc in Costești, atunci cand, pe fondul unor neințelegeri, a fost taiat cu un cuțit pe mana. In ajutorul victimei au sarit jandarmii…

- In cursul lunii iulie 2019, directiile judetene sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor au efectuat peste 10.000 de controale in unitatile din industria agroalimentara care desfașoara activitați in domenii ... The post Mizerie, produse expirate sau depozitate necorespunzator. Cele mai recente…

- Prima editie a festivalului medieval „Ioan de Hunedoara” se va organiza la sfarsitul acestei saptamani, intre 9 si 11 august, atat in centrul municipiului Hunedoara, pe pietonala Corvin, cat si in curtea exterioara a castelului Corvinilor, care, impreuna cu domeniul Hunedoarei, fusese donat de regele…

- Recent, polițiștii din cadrul Politiei Stațiunii Geoagiu au oprit din trafic, pe DJ 107, pe raza localitatii Geoagiu, un autoturism care se deplasa din direcția Simeria - Geoagiu. In mașina, unul dintre pasageri avea o pușca cu luneta. The post Prins cu pușca cu luneta in mașina, in vestul țarii appeared…

- O gradina de exceptie, cu soiuri de trandafiri din intreaga lume, si o ferma de animale de pe toate continentele, unica in tara, pot fi admirate in doua sate apropiate de pe Valea Muresului, unde iubitorii de plante si animale pot petrece cateva ceasuri de neuitat. Rozariul de la Mandruloc Nu departe…