- Cadavrul unei femei in varsta de 80 de ani, din comuna Solesti, judetul Vaslui, a fost ascuns in casa de fiica sa si descoperit de politistii sesizati de un vecin. Oamenii legii au avut nevoie de mandat de perchezitie pentru a intra in locuinta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Oamenii legii aveau informatii ca femeia este moarta, dar ca este tinuta in casa de fiica ei, care nu ii anuntase decesul si nici nu incepuse formalitatile pentru inmormantare. Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, politistii de la Postul de Politie Solesti fusesera sesizati ca exista…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit astazi in Chișinau.Potrivit persoanei care l-a gasit, cadravul a fost observat accidental de catre aceasta, pe teritoriul unei parcari parasite de pe strada Calea Orheiului din Capitala.

- Un polițist de patrulare, in varsta de 48 de ani, a fost gasit mort, dimineața, pe strada Studenților din sectorul Rișcani al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, victima avea o plaga prin impușcatura in regiunea capului.

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit in aceasta seara decedat la Brasov. Din primele informatii baiatul s ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare a tatalui.Politistii si procurorii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili cu exactitate care sunt imprejurarile in care s a petrecut tragedia.…

- Descoperire macabra la Focșani. Intr-un canal din zona Castelul de Apa, langa unitațile militare din cartierul Sud al municipiului Focșani, polițiștii au gasit un picior uman. Oamenii legii au descoperit piciorul unui barbat, alertați de oamenii din zona care au sesizat autoritațile ca de ceva vreme…

- A vrut sa faca un bine, dar a platit cu viața. Soțul a facut macabra descoperire. Robin Conway, o femeie de 64 de ani din Maryland (SUA), iubitoare de animale, a adoptat in urma cu doua saptamani un caine din rasa pitbull. A vrut sa faca un bine, dar a platit cu viața. Dupa atac, cainele au fost eutanasiat…