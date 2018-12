Stiri pe aceeasi tema

- Stare de alerta in Japonia dupa ce un seism de 5 grade s-a produs in prefectura Fukushima, acolo unde a avut loc un cutremur devastator in 2011. Miscarea telurica s-a produs la ora locala 22:30, iar...

- Oamenii legii au facut descoperirea șocanta in cursul dimineții de luni, iar acum trebuie sa stabileasca cine este barbatul gasit mort, dar si cauzele decesului. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Amalia Calugaru, cadavrul a fost descoperit, luni dimineata, in toaleta bisericii militare din…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter s-a produs marți dimineața in insula Flores din sudul Indoneziei, au transmis reprezentanții Institutului american de geofizica (USGS), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Epicentrul cutremurului a fost la aproximativ 250 de kilometri…

- Dupa ce in apropierea insulei indoneziene Sulawesi s-a produs un cutremur de 7,7 grade, autoritațile au emis o alerta de tsunami. Un tsunami de doi metri, format in urma seismului, a lovit localitatea Palu din insula Sulawesi maturand tot in cale. Mai multe imagini cu valurile uriașe care ajung in…

- Un seism puternic, de magnitudinea 7,5, a zguduit vineri Insulele Sulawesi, in centrul Indoneziei, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, iar informatii despre eventuale victime nu erau disponibile imediat, relateaza AFP. Cutremurul a afectat centrul insulei, la o adancime de zece kilometri,…

