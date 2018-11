Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii de pe Chicago O'Hare International Airport au avut parte de o mare surpriza cand au descoperit, in cala de bagaje a unui avion al companiei Piedmont Airlines care venea din Kansas City, un barbat.

- Atunci cand suntem sanatoși nu ne gandim la ei, insa zilnic ii vedem in acțiune, pregatiți sa sara pentru a oferi primul ajutor. Este vorba de angajații Serviciului Județean de Ambulanța Arad a caror meserie nu este deloc una ușoara. Pentru cititorii noștri curioși de acest fenomen am rasfoit statisticile…

- Sorin Gheorghe a fost subprefect de Buzau. Politicianul a suferit un atac de cord in cursul zilei de vineri. In ultima perioada, starea lui de sanatate s-a inrautațit si a facut mai multe investigatii medicale, care insa nu ar fi aratat nicio problema serioasa de...

- Incepand cu 1 noiembrie, toți pasagerii vor avea dreptul sa aduca la bord un bagaj de mana gratuit, cu dimensiunea de pana la 40 × 30 × 20 cm, care trebuie așezat sub scaunul din fața dumneavoastra. Pasagerii care au achiziționat WIZZ Priority vor avea permisiunea de a aduce un troller suplimentar,…

- Munca de la distanta pare sa fie un deziderat pentru 86% dintre angajatii romani, in conditiile in care doar 13% lucreaza numai de acasa, potrivit unui studiu publicat joi de platforma de recrutare eJobs. Totodata, 35% dintre angajatii romani pot alege sa lucreze de acasa o zi pe luna, potrivit…

- Autoritatile americane au instituit stare de carantina in cazul unui avion de pasageri care a aterizat miercuri dimineata la New York, dupa ce aproximativ 100 de pasageri s-au plans ca se simt rau, informeaza site-ul postului NBC.

- O aeronava de mici dimensiuni, cu patru pasageri la bord, a aterizat fortat in seara de duminica, 12 august, pe un camp cu floarea soarelui de la marginea satului Festelita, raionul Stefan Voda. Nicio persoana nu a avut de suferit, informeaza MOLDPRES.

- Un avion de pasageri furat de un angajat al Aeroportului din Seattle s-a prabusit in Statele Unite in timp ce era urmarit de doua aeronave de vanatoare, anunta autoritatile americane, scrie Mediafax.Citește și: ALERTA in București - Pistolul FURAT de la Jandarmerie in timpul luptelor de strada…