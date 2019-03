Descoperirea cercetătorilor: Substanţa care face sângele uman ''letal'' Studiile clinice au demonstrat ca aceasta substanta a redus cu 20% cazurile de malarie in randul copiilor din mediul rural din Burkina Faso. Tratarea adultilor si copiilor cu substanta ivermectina a ajutat la controlarea raspandirii malariei fara a provoca efecte secundare, potrivit studiului condus de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea de Stat din Colorado, Statele Unite. Potrivit concluziilor cercetatorilor, noua abordare in combinatie cu medicamentele antiinfectioase ar putea incetini capacitatea insectelor de a rezista parazitului. In prezent, in cadrul eforturilor de eradicare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

