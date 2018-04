Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare descoperire din istoria Bahrainului: un camp petrolier ce contine pana la 80 de miliarde de barili de titeiAprecierile facute bazinului hidrografic Khaleej Al Bahrain de catre doua firme din Statele Unite sugereaza, de asemenea, prezenta a 280 de miliarde de metri cubi pana la 560…

- Bahrain a anuntat ca a descoperit un camp petrolier nou care contine pana la 80 de miliarde de barili de titei, perpetuand rezervele curente ale Golfului. Oficialii se asteapta ca extractia din campul petrolier sa inceapa in cinci ani, potrivit agentiei nationale de stiri din Bahrain, citata de BBC.

- Bahrain a anuntat ca a descoperit un camp petrolier nou care contine pana la 80 de miliarde de barili de titei, perpetuand rezervele curente ale Golfului. Oficialii se asteapta ca extractia din campul petrolier sa inceapa in cinci ani, potrivit agentiei nationale de stiri din Bahrain, citata de BBC.…

- Reprezentanții Inspecției Judiciare (IJ) au venit, joi, intr-un comunicat de presa cu precizari legate de protocolul incheiat cu SRI, document care nu mai este in vigoare de la inceputul anului 2017. Oficialii IJ fac clarificari in legatura cu aspectele ce nu au fost conținute de protocol, deoarece…

- Bahrain a descoperit un camp petrolifer care conține aproximativ 80 de miliarde de barili de țiței, ceea ce ar putea face din aceasta țara mica din Golf un mare producator de petrol, a declarat, miercuri, ministrul Industriei Petrolului, șeicul Mohammed bin Khalifa Al-Khalifa, relateaza AFP.

- Bahrain, țara poziționata intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de vest…

- Bahrainul, țara care se afla intre titanii energetici Arabia Saudita și Qatar, in Golful Persic, a anunțat descoperirea celei mai mari rezerve de petrolul din 1932, scrie CNN Money. Agenția oficială de știri din Bahrain a raportat descoperirea unui nou câmp petrolier pe coasta de…

- Rovana Plumb a afirmat, joi seara, ca pana in anul 2020, 30 de miliarde de euro vor intra in Romania, din fonduri europene.”Ne-am asumat, prin programul de guvernare ca pana in anul 2020, pe toate fondurile alocate Romaniei, care sunt de 42,3 miliarde de euro, sa intre 30 de miliarde de euro.…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) beneficiaza de decontarea concediului de odihna, in limita sumei de 1.450 de lei. In plus, din acest an, vor beneficia și de concediu paternal. Anunțul a fost facut, sambata, de reprezentanții MAI, intr-un comunicat de presa. Oficialii MAI arata ca in…

- Carrefour Piatra Neamt organizeaza, in perioada 30 martie-7 aprilie, un targ prilejuit de Sarbatorile Pascale, sub generosul generic “Targ de Cozonac”. “De unde cumparam cozonaci anul acesta? Sigur va intrebati asta, avand in vedere ca mai sunt cateva zile pana la Sarbatoarea de Paste. Ei bine, la Carrefour…

- Serviciul Roman de Informatii a facut public, vineri, protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Protocolul aparea, dupa cum se vede in document, cu mentiunea “STRICT SECRET”, iar data trecuta pe acesta este 4 februarie 2009. Protocolul are 18 pagini. Potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a abordat miercuri seara o parte dintre problemele de infrastructura cu care se confrunta Romania, precizand si care sunt fondurile de care ar fi nevoie.

- 'Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii asezati…

- Costurile necesare acoperirii tuturor gropilor din Romania, existente pe drumurile nationale, se ridica la patru miliarde de euro, in conditiile in care CNAIR are prevazute in buget pentru intretinere si...

- "Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii…

- Fondurile de pensii din Romania au investit aproape 8 miliarde lei pe piata de capital locala, anul trecut, si injecteaza 1-2 miliarde lei ca investitii noi, a declarat Radu Hanga, presedinte al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF). “Dezvoltarea pe care am vazut-o in ultimii ani se datoreaza…

- Netflix se asteapta la venituri de 15 miliarde de dolari si pregateste emisiuni create de sotii Obama Compania americana Netflix ar putea inregistra o crestere a veniturilor de aproximativ 36% anul acesta, trsansmite News.ro . Seful Netflix, Reed Hastings, a declarat ca se asteapta ca veniturile companiei…

- Mare bucurie, mare, pentru toata suflarea politehnista : rectorul Politehnicii ieșene, Dan Cașcaval, s-a plimbat pe banii statului in Dubai, taman cind la noi era gerul cit casa, iar acolo – reducerile cit camila. Pardon, rectificam : dl prof. univ. dr. Dan Cașcaval, rector al Universitații Tehnice…

- Piata bunurilor de folosinta indelungata a crescut cu 14,4%, anul trecut, la 2,98 miliarde euro, potrivit unui studiu realizat de GfK. Cea mai mare crestere a fost inregistrata de piata telecom, de 29,5%, la 1,16 miliarde euro. ”Piata de smartphone-uri continua sa se indrepte catre dispozitivele mai…

- Coloana de automarfare formata inca de luni in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana) a ajuns la peste 15 kilometri, unii soferi spunand ca asteapta pana la zece ore pentru control. Autoritatile sustin ca se lucreaza la capacitatea maxima a punctului, insa sute de TIR-uri…

- Uriasa colonie, formata din aproximativ 1,5 milioane de exemplare, traieste pe Insula Danger (n.r. Insula Pericolelor), acolo unde efectele schimbarilor climatice si activitatilor omului sunt mult mai putin pronuntate decat in alte parti ale Antarcticii. Articolul complet il puteti citi ...

- Selecționerul Cosmin Contra iși pune mari speranțe in Dorin Rotariu, pe care il vede schimbat fața de perioada din Romania. Așteapta insa mai multe de la fostul dinamovist. "Ne intereseaza foarte mult soarta lui Roti si a lui Chipciu si o data la zece zile am trimis pe cineva in Belgia pentru ei. Rotariu,…

- O avarie a avut loc astazi pe conducta Titei 1 ce face parte din fascicolul de conducte SP Sud ndash; SP Port a societatii Oil Terminal Constanta. Potrivit Oil Terminal, in data de 5 martie 2018, in jurul orei 13.00 pe fascicolul de conducte Sectie Platforma Port ndash; Sectie Platforma sud firul 1…

- Republica Moldova se pronunța pentru o dezvoltare mai activa a comerțului cu Georgia, crearea de societați mixte și atragerea investițiilor georgiene in economia naționala. Acest fapt a fost menționat de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul intrevederii cu prim-ministrul Georgiei, Giorgi Kvirikashvili,…

- “De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!” – o zicala romaneasca, care si-a dovedit, din nou, veridicitatea, de aceasta data la Targu Neamt. In cadrul dezbaterii bugetare pentru 2018, consilierul local Gica Onu a propus sa se aloce mai multi bani pentru biserica de la Humulesti, cat si pentru constructia…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Luni, 12 februarie, aproximativ 50 de persoane s-au adunat sa dezbata bugetul local pentru 2018 al orasului Targu-Neamt. Reuniunea a avut loc in sala de sedinte a Consiliului Local. Au participat primarul Daniel Harpa, viceprimarul Vasile Apopei, numerosi consilieri locali, sefi de servicii din cadrul…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat, miercuri, ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg, preluata de...

- Cererea pentru titei ar urma sa urce cu 1,59 milioane de barili pe zi (bpd), fata de 60.000 bpd in precedenta prognoza a OPEC. Productia totala ar urma sa ajunga la o medie de 98,6 milioane de barili pe zi.Legatura stransa intre cresterea economiei si cererea pentru titei va continua, cel…

- Tenismena romana Monica Niculescu a furnizat, lunia seara, la in turneul de la Doha (Qatar) o surpriza uriașa, eliminand-o pe rusoaica Maria Sharapova in trei seturi. Monica Niculescu (92 WTA) a invins-o, luni seara, in primul tur al turneului de tenis de la Doha (Qatar) pe tenismena rusa Maria Sharapova…

- Guvernul a redactat un memorandum in care cere ca reprezentantii statului in adunarile generale ale actionarilor sa solicite repartizarea a 90% din profiturile companiilor spre dividende si varsaminte la buget, asa cum s-a intamplat anul trecut. “Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala…

- Oamenii de știința au facut decoperirea secolului. In viitor, geoingineria ar putea fi folosita pentru a manipula fenomele meteorologice, dar vor exista consecințe severe. In viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria pentru a contracara schimbarile climatice. Insa, specialistii avertizeaza ca o…

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite Mediafax . „Informatiile locale contribuie la crearea unei comunitati, pe internet si in viata reala”, a scris…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Cercetatorii de la Glen Dash Research Foundation si Ancient Egypt Research Associates (AERA) au studiat structura Marii Piramide din Giza pentru a afla dimensiunile originale. In urma acestor masuratori, au observat ca piramida nu este simetrica,...

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 100 au fost ranite, dintre care zece se afla in stare grava, dupa ce un tren a deraiat in apropierea orasului italian Milano, transmite BBC News Online. Accidentul feroviar a avut loc la ora locala 7.00 (8.00, ora Romaniei). La locul accidentului au ajuns mai…

- Cancerul ar putea fi depistat printr-o simpla analiza de sange. Este noua metoda descoperita de americani. Metoda pe care a dezvoltat-o si o echipa de cercetatori din Timisoara, dar care nu a primit aplauze in lumea intreaga. Banii nu au fost suficienti, iar Ministerul Cercetarii a respins proiectele…

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Iarna grea a pus stapanire pe jumatate din țara! De noaptea trecuta, de cand au intrat in vigoare avertizarile de vreme rea emise de meteorologi, a nins cu putere, iar vantul a viscolit zapada depusa. Patru drumuri nationale si 15 drumuri judetele sunt in continuare inchise din cauza vremii, anunța Compania…

- Apple va plati taxe in valoare de 38 de miliarde de dolari pentru a repatria cele 250 de miliarde de dolari pe care le detine in strainatate, masura fiind determinata de recentele schimbari in sistemul de impozitare american.

- Productia americana de petrol va depasi 10 milioane de barili pe zi, in special datorita exploatarilor de sist, depasind un precedent record inregistrat in 1970, si apropiindu-se de previziunile autoritatilor de 11 millioane de barili pe zi la finele lui 2019, o productie echivalenta cu cea a Rusiei,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Un celebru medic lanseaza un avertisment fara precedent pentru fumatori. Fumul de tigara ar contine substante radioactive. Fumatul face ravagii si ramane una dintre cele mai grave probleme de sanatate publica globala ce a afectat vreodata omenirea. Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, peste…

- Cunoscutul istoric și academician Nicolae Edroiu s-a stins din viața, chiar in fața Institutului de Istorie "George Barițiu” din Cluj-Napoca. Prof. univ. dr Nicolae Edroiu era membru corespondent al Academiei Romane și a fost gasit fara viața in mașina sa, scriu jurnaliștii de la Știri de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA va achita 200.943.577 de lei pentru achizitia si transportul semnalizarii verticale, necesara drumurilor nationale si autostrazilor aflate in administrarea companiei. Locul principal de livrare este reprezentat de sediile sectiilor…

- Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie .Kalanick, care detine in prezent 10% din compania…