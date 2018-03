Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii chinezi studiaza un obicei de extragere a dintilor identificat la ramasite umane excavate dintr-un mormant vechi de 4.500 de ani, descoperit in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, au anuntat vineri autoritatile locale, citate de Xinhua. Arheologii au descoperit 116 schelete…

- Un barbat de 84 de ani se plangea ca iși pierdea foarte des echilibrul și s-a dus la doctor pentru a afla care e problema. Medicii din Irlanda de Nord au facut o descoperire care i-a lasat fara...

- Un studiu recent arata ca angajații pot deveni mai eficienți daca la munca li s-ar permite sa impunga ace in papuși voodoo cu chipul șefilor lor, pentru a-și varsa astfel frustrarile, se arata intr-un studiu al unor economiști din Canada.

- Un craniu uman cu o vechime de circa 16.000 de ani a fost descoperit intr-un mormant din regiunea autonoma Guangxi Zhuang, din sudul Chinei, informeaza Xinhua, citat de Agerpres. Potrivit cercetatoarei Yu Minghui, este vorba despre primul...

- Arheologii au facut o descoperire remarcabila in timpul sapaturilor pentru extinderea retelei de metrou din Roma. Muncitorii au gasit ruinele unei vile luxoase vechi de aproape 2.000 de ani. Cladirea are 14 camere, e decorata cu mozaicuri si are podele din marmura si o curte interioara. Se…

- Deși pare contraintuitiv, un medicament folosit de pacienții ce sufera de boala Alzheimer are capacitatea de a regenera dinții utilizatorilor. Dezvoltat și testat pentru a trata boala Alzheimer, medicamentul se intampla, de asemenea, sa ajute mecanismul natural de regenerare a dinților. Tideglusib funcționeaza…

- Dosarul in care fiul sefului asociatiei concesionarilor din Ranca este judecat pentru ultraj se apropie de final, la termenul de marti fiind audiati ultimii martori din acest proces. Abia acum toate partile implicate in proces au de...

- Un cimitir antic uriaș a fost descoperit in orașul Minya din sudul Egiptului. Anunțul a fost facut de Ministerul Antichitaților din țara africana, care a menționat ca in necropola au fost descoperite, pe linga schelete umane, 40 de sarcofage, o masca de aur, peste 1000 de statui, bijuterii și alte artefacte. …

- Arheologii din Israel sustin ca au descoperit un sigiliu din lut pe care s-ar afla semnatura profetului biblic Isaia.Sigiliul vechi de 2.700 de ani a fost descoperit in timpul excavarilor realizate in apropiere de zidul sudic al Muntelui Templului.

- Sistemul Public de Sanatate din Marea Britanie (NHS) a demarat o investigație dupa ce o proaspata mamica a acuzat ca dupa naștere a ramas cu pansamente in corp. Alexandra Loredana a nascut in luna ianuarie la Spitalul Wexham Park din Slough, sud estul Angliei, relateaza BBC News. La…

- Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii secrete lansate de politia argentiniana in legatura cu descoperirea a aproape 400 de kilograme de cocaina la ambasada rusa din Buenos Aires la...

- Viorica Dancila a mers la Bruxelles pentru a dialoga cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Printre lucrurile pe care Dancila a incercat sa le lamureasca a fost si situatia lui Darius Vilcov. Acesta a fost condamnat la o pedeapsa de opt ani de inchisoare, dar chiar si asa este in…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a efectuat, in perioada 2014 - 2016, plati ilegale sub forma de premii 'pentru realizari deosebite in activitate', in valoare totala estimata de 1,508 milioane lei, fara ca acestea sa fie prevazute in contractele colective…

- Arheologii care exploreaza cea mai mare pestera inundata din lume, aflata in Mexic, au gasit ramasite umane datand din urma cu cel putin 9.000 de ani si oase apartinand unor animale care au trait pe Pamant in timpul celei mai recente Ere glaciare, informeaza Reuters.

- Oasele enigmatice din perioada Mezoliticului gasite in situl Kanaljorden din centrul Suediei ii pun in incurcatura pe arheologii de la Universitatea din Stockholm. Nu seamana cu nimic gasit pana acum, dovezile aratand ca aceste cranii...

- Arheologii au descoperit in desertul din Arabia Saudita o sculptura cu o camila in marime naturala, veche de 2.000 de ani. Desi au fost descoperite anterior reprezentari artistice ale camilelor, cea mai recenta este considerata fara precedent...

- Un barbat de 48 de ani a stat inchis in canalizarea din Londra timp de trei zile, pana cand mai mulți trecatori au auzit țipete și au anunțat autoritaaile. Barbatul a spus ca timp de 72 de ore s-a plimbat prin subteran pentru a gasi o ieșire, insa fara niciun rezultat. Astfel, i-a venit…

- Un proprietar de animale din zona orasului Targu-Carbunesti a fost depistat, in aceasta dimineata, de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, folosind in activitate doi angajati fara forme legale de angajare, sanctiunea pe care acesta urmeaza sa o primeasca…

- "A fost gasita o bomba cel mai probabil din al Doilea Razboi Mondial. Un barbat a facut apelul la Politie iar ulterior am fost anuntati noi. Bomba a fost ridicata", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Marius Siladi.…

- Descoperire impresionanta intr-un cimitir din preajma celebrelor piramide din Giza. Arheologii egipteni au gasit mormantul unei preotese din timpul celei de-a cincea dinastii faraonice, impodobit cu picturi murale bine conservate.

- Descoperire istorica in Egipt! Un mormant vechi de peste 4.400 de ani a fost gasit de arheologi in apropiere de celebrele piramide din Ghiza. Si tot ei cred ca acesta apartine unei preotese care a trait in epoca faraonilor si a avut o relatie speciala cu familia regala.

- Arheologii egipteni au descoperit un mormânt vechi de peste 4.000 de ani la mica distanta fata de celebrele piramide din Giza, la sud de Cairo, au anuntat anuntat sâmbata autoritatile locale, citate de DPA, potrivit Agerpres.

- Arheologii egipteni au descoperit un mormant vechi de peste 4.000 de ani la mica distanta fata de celebrele piramide din Giza, la sud de Cairo, au anuntat anuntat sambata autoritatile locale, citate de DPA. Mormantul apartine unei preotese care a trait in timpul celei de-a cincea dinastii…

- Mai multe unelte stravechi din piatra au fost descoperite recent in India. Acestea sugereaza ca Homo sapiens ar fi migrat din Africa mult mai devreme decat se credea.Potrivit Agerpres, Cercetarea se bazeaza pe examinarea a 7.

- Un fragment de mandibula cu sapte dinti descoperit intr-o pestera din Israel reprezinta ceea ce oamenii de stiinta numesc cea mai veche ramasita de Homo sapiens gasita in afara Africii, aceasta demonstrand ca stramosii nostri au pasit in afara acestui continent mult

- Cercetatorii de la Glen Dash Research Foundation si Ancient Egypt Research Associates (AERA) au studiat structura Marii Piramide din Giza pentru a afla dimensiunile originale. In urma acestor masuratori, au observat ca piramida nu este simetrica,...

- O mare nenorocire a avut loc, noaptea trecuta, in judetul Tulcea.Potrivit Romania Tv intr o locuinta din comuna Murighiol au fost descoperiti morti, un barbat si o femeie, soti si sotie.Fiul celor doi este cel ce a facut macabra descoperire si a anuntat salvatorii care nu au mai putut face nimic.Acesta…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Melbourne, reușind astfel sa-și egaleze cea mai buna performanța la Australian Open. Deși accidentata la glezna și epuizata dupa o prima saptamana in care a stat ore bune pe teren, liderul mondial a invins-o lejer pe Naomi Osaka.In…

- O pereche de ursi panda gigant va fi trimisa dintr-o baza pentru studiul acestei specii situata in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei catre Finlanda in cadrul unui proiect de cercetare cu o perioada de 15 ani, informeaza miercuri Xinhua. Cei doi panda vor pleca joi dimineata de pe…

- Doisprezece frati si surori, între care minori, au fost descoperiti legati, dintre care unii cu lanturi, înfometati si murdari într-un mic oras din California, iar parintii lor au fost încarcerati pentru tortura, a anuntat luni politia americana, citata de AFP. Alerta…

- Arheologii au o ipoteza neasteptata despre ce se afla in interiorul incaperii secrete din Piramida lui Keops.Recent, oamenii de stiinta au identificat un urias spatiu gol in interiorul Marii Piramide de la Ghiza. Incaperea secreta, descoperita cu ajutorul unor scannere speciale, are o lungime de 30…

- Oficiali guvernamentali care evalueaza rezervele valutare ale Chinei au recomandat incetinirea sau chiar stoparea achizitiei de obligatiuni de stat americane, considerand ca piata pentru aceste produse financiare devine mai putin atractiva, scrie Reuters, care citeaza agentia Bloomberg News .

- Arheologii au descoperit o arma antica, de acum 2.300 de ani, intr-un mormant de langa ruinele orasului Chengyang, centrul Chinei. Atunci cand au scos sabia din invelisul sau au observat ca nu este nicio urma de coroziune, iar lama este ascutita.

- Arheologii mexicani afirma ca au excavat un sanctuar din piatra la baza vulcanului din Ciudad de Mexico care ar putea reprezenta un model miniatural al universului. Membrii Institutului National de Antropologie si Istorie din Mexic sustin ca Piatra se afla in centrul unei balti de la baza vulcanului Iztaccihuatl.…

- Arheologii de la Autoritatea de Antichitati din Israel (AAI) au descoperit un imprimeu din lut vechi de 2.700 de ani, din perioada Primului Templu, intr-un sit al unei foste cladiri care se afla langa Zidul Plangerii.

- Arheologii din Mexic au facut o descoperire incredibila. Aceștia au gasit un sanctuar din pietre vechi de 1000 de ani care a fost construit ca un model in miniatura al universului. Echipa de arheologi de...

- La doua zile de la tragicul eveniment in urma caruia Alina Ciucu si-a pierdut viata, impinsa in fața trenului de Magdalena Șerban, o femeie in varsta de aproximativ 65 de ani a atacat o alta tanara la statia Unirea 2. Batrana a agresat-o si a amenintat-o cu moartea. A fost gasita de Politia Transporturi…

- Descoperire uluitoare pentru creștinii din intreaga lume! O adevarata minune a fost scoasa lumina de o echipa de arheologi din Israel! Totul s-a intamplat aproape de Bet Shemesh (centrul țarii), acolo unde arheologii israelieni au scos la iveala vestigiile unei manastiri crestine cu o vechime de 15…

- Din perspectiva asiatica, 2017 marcheaza clar declinul SUA in calitate de natiune conducatoare si ascensiunea de neoprit a Chinei spre statutul de superputere, scrie analistul Alexander Freund in Deutsche Welle, ediția electronica. Mai jos, comentariul integral.

- Bogdan si Anda Maleon aveau o situatie financiara rezonabila. Din declaratia de avere depusa de Bogdan Maleon in mai 2017, in calitatea sa de director general la Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu" din Iasi, reiese ca familia Maleon detinea o casa de 116 metri patrati, cumparata in…

- Jurnalistii spanioli au facut un test cu noua Dacia Duster, in urma caruia au tras cinci concluzii pe care le-au facut publice.Publicatia Auto Facil a mers in Grecia pentru a testa noul Duster si a avut 5 concluzii pozitive despre modelul recent lansat de constructorul de la Mioveni, anunta…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,12%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Inspectorii antifrauda fiscala au identificat o retea de 25 de firme care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de peste 101 milioane lei, prin diminuarea artificiala a bazei impozabile si sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA aferente activitatii de comercializare de bunuri…

- Sapaturile arheologice desfasurate în aceasta perioada în curtea cladirii Universitatii din Bucuresti (Bulevardul Regina Elisabeta), imobil înscris în lista monumentelor istorice de importanta nationala, au scos la lumina

- Duminica un șofer a anunțat la 112 ca o mașina care ar fi intrat în depașire în jurul orei 23, în afara localitații Boița, s-ar fi rasturnat imediat dupa, în râu. Marți, scafandrii au scos mașina din Olt.

- Polițiștii au gasit 30 de milioane de dolari in apartamentul unei femei care a inșelat peste 100.000 de chinezi și care spunea ca vinde cosmetice și de aceea nu are nevoie de un loc de munca, scrie South China Morning Post Poliția din nord-estul Chinei a confiscat 200 de milioane de yuani (30,2 milioane…

- Doi piloți au șocat lumea intreaga dupa ce au povestit ca, in timpul unui zbor deasupra Oceanului Pacific, din cadrul unei misiuni de antrenament, aceștia au observat un obiect bizar ce parea din...alta lume.

- Arheologii care au excavat un mormant medieval din Bulgaria au descoperit un corp neidentificat cu o sageata in piept. Acesta se afla in Plovdiv, un oras din sudul tarii, si dateaza din secolul XI sau XII.