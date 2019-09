Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea chineza Chang'e-4 a descoperit o substanta de culoare neobisnuita, asemanatoare unui gel, in cadrul programului de explorare pe care il desfasoara pe fata intunecata a Lunii, informeaza marti Live Science. Roverul misiunii, Yutu-2, a facut aceasta descoperire care i-a surprins pe oamenii…

- O echipa de arheologi a scos la iveala marti ramasitele a 227 de copii sacrificati. Copiii ar fi fost sacrificați potrivit unui ritual din cultura precolumbiana Chimu, prezenta pe Coasta de Nord a statului Peru pana la sfarsitul secolului al XV-lea, a anuntat marti arheologul Feren Castillo,…

- O femeie de 45 de ani din Belgia a cazut cu mașina in prapastie, dar a reușit sa supraviețuiasca timp de șase zile in autoturism. Marele noroc al lui Corine Bastide a fost ca a plouat și in acest...

- Oamenii de știința care studiaza nucleul Pamantului, al carui rol vital este de a ne proteja de particulele periculoase de energie inalta din Spațiu, au constatat ca au loc scurgeri ale acestuia, iar asta se intampla de aproximativ 2,5 miliarde de ani.

- Cercetatorii au descoperit ceva cu totul neașteptat dupa ce au analizat mai multe situri cu ramașițe ale oamenilor de Neanderthal. Se pare ca schimbarile climatice au reprezentat un adevarat coșmar și pentru stramoșii noștri.

- Descoperire macabra, sambata, la poalele Masivului Postavarul, nu departe de Rașnov. Aici au fost gasite parți dintr-un cadavru care ar fi fost dezmembrat de animale. Cinci jandarmi montani si doi salvamontisti s-au deplasat in zona in care s-au gasit un craniu, dar și niște documente, foarte…