- Algoritmul folosit de Google pentru a avertiza utilizatorii YouTube cu privire la stirile false si-a aratat limitele luni seara, cand a catalogat drept fake news filmarile directe ale incendiului devastator al Catedralei Notre Dame. Noile panouri informative de la care YouTube spera că vor ajuta…

- In urma incendiului puternic care a cuprins catedrala in aceasta seara, o parte din acoperiș s-a prabușit. De vina pentru izbuncirea focului ar fi muncitorii care lucrau la mansarda. Catedrala Notre-Dame din Paris (in romana Catedrala Doamna Noastra, cu referire la Fecioara Maria) este un monument al…

- Incendiul care a izbucnit luni la acoperisul Catedralei Notre Dame, a distrus partea superioara a catedralei, incluzand cele doua turnuri de clopot și varful, care s-au prabușit. Catedrala Notre Dame arde de 12 ore. Sute de pompieri s-au luptat cu flacarile si in timpul noptii, reusind sa salveze structura…

- Luca Niculescu, a transmis, luni seara, pe Facebook, un mesaj cu privire la incendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris. Ambasadorul Romaniei in Franța a povestit ca oamenii adunați in apropierea incendiului aveau lacrimi in ochi și a dat exemplul catedralei din Reims, care a renascut dupa bombardamentele…

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris. O parte a acoperisului Catedralei Notre-Dame s-a prabusit din cauza incendiului, produs in timpul unor lucrari de renovare. „Catedrala Notre-Dame din Paris a fost cuprinsa de flacari. Emotii pentru intreaga natiune. Gandurile…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. UPDATE ORA 21:40 – Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris,…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei Notre-Dame.…